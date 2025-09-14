En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El drama del joven ingeniero colombiano que lleva un año detenido por régimen de Maduro en Venezuela

El drama del joven ingeniero colombiano que lleva un año detenido por régimen de Maduro en Venezuela

Manuel Alejandro Tique, quien trabajaba para una organización humanitaria en Venezuela, fue detenido sin razón el 14 de septiembre de 2024 durante una misión en el estado Apure. Su familia no se ha podido comunicar con él desde entonces y el chavismo lo acusa de ser mercenario.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:39 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Manuel Alejandro Tique.
Archivo particular

