Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Riña en la cárcel La Modelo dejó un recluso muerto y tres lesionados: esto es lo que se sabe

Riña en la cárcel La Modelo dejó un recluso muerto y tres lesionados: esto es lo que se sabe

El enfrentamiento se presentó minutos antes de que la visitas ingresaran a la cárcel.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 04:37 p. m.
Cárcel La Modelo
La riña se presentó en horas de la mañana.
ARCHIVO

