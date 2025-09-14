Riña en la cárcel La Modelo dejó un recluso muerto y tres lesionados: esto es lo que se sabe

Un nuevo episodio de violencia sacudió este domingo a la cárcel La Modelo de Bogotá. Hacia las 8:30 de la mañana, en el pabellón 2, se desató un enfrentamiento entre reclusos que dejó como saldo un interno muerto y tres más heridos, minutos antes de que ingresaran las visitas al centro penitenciario.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La víctima fue identificada como Nicolás Rizo Marín, quien alcanzó a ser trasladado a la Clínica de Occidente. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 9:00 de la mañana debido a la gravedad de las lesiones sufridas.



El ataque y las primeras hipótesis

De acuerdo con la información preliminar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los heridos fueron llevados bajo custodia a un centro asistencial, uno de ellos en estado crítico. La primera hipótesis apunta a que el ataque fue cometido con un arma blanca por un interno que recibe tratamiento psiquiátrico.

Ante la emergencia, personal de custodia ingresó de inmediato al patio para retomar el control y verificar la situación de los demás reclusos. Cuatro internos fueron identificados como presuntos responsables del ataque y quedaron a disposición de la Policía Judicial. Como medida preventiva, el Inpec suspendió las visitas al pabellón 2, aunque en el resto del penal se mantuvo la jornada.



La entidad penitenciaria confirmó que se abrió una investigación para esclarecer los hechos. Como parte del proceso se recolectan testimonios de internos y guardianes, además de la revisión de cámaras de seguridad en la zona del ataque.

Publicidad

Fuentes penitenciarias indicaron que una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas por el control de economías ilegales dentro de la prisión. No obstante, las autoridades no descartan fallas en los protocolos de seguridad, lo que también será evaluado.

La Modelo es uno de los centros carcelarios más importantes, pero también de los más conflictivos del país. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones problemáticas estructurales como hacinamiento, déficit de personal de custodia y presencia de grupos ilegales, factores que favorecen la violencia interna.

Publicidad

Con este nuevo caso, se reavivan las preocupaciones sobre la seguridad en las cárceles colombianas y la urgencia de adoptar medidas más efectivas de control y vigilancia. En un contexto de sobrepoblación y tensiones constantes, la violencia carcelaria sigue siendo un desafío sin resolver para el sistema penitenciario nacional.

NOTICIAS CARACOL