Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Vía al Llano: a partir del lunes 15 de septiembre inicia plan de contingencia, ¿cómo funcionará?

Vía al Llano: a partir del lunes 15 de septiembre inicia plan de contingencia, ¿cómo funcionará?

Las autoridades viales informaron que el plan contará con tres fases, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Le explicamos cómo será cada una de las fases, cuánto durarán y a quiénes aplica.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 13, 2025 07:46 p. m.
Vía al Llano.
Vía al Llano.
Colprensa

