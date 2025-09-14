Autopista Norte, a la altura de calle 170 en Bogotá, completamente bloqueada por protestas: EN VIVO

En la Autopista Norte, en Bogotá, se presenta este domingo una gran congestión vehicular por cuenta de una manifestación ciudadana. Los reportes del Distrito dan cuenta de unas 120 personas que adelantan una manifestación a la altura de la calle 170 para exigir la mitigación de las obras en el sector. Esto ha provocado problemas de movilidad en ambos sentido. El reporte más reciente, emitido hacia la 1 p.m., alerta que está completamente bloqueada la Autopista Norte en sentido Norte - Sur, a la altura de la Calle 170.

De igual forma, hay afectaciones en TransMilenio. A la 1:40 p.m. TransMilenio informó que "continúa la afectación en los carriles mixtos y exclusivos en ambos sentidos sobre la Autopista Norte con Calle 170". Debido a esta situación siguen sin operar las estaciones Calle 142, Mazurén, Calle 161, Toberín - Foundever, Portal Norte - Unicervantes, Calle 187 y Terminal. Además, se canceló el servicio de alimentadores en el Portal Norte - Unicervantes y la flota troncal realiza retornos en la estación Alcalá. Estiman que son alrededor de 37.500 los usuarios afectados.

"A nuestra comunidad usuaria, especialmente a quienes se desplazan en esta zona, les recomendamos planear sus viajes porque debido a las manifestaciones en el sector, los desplazamientos pueden tomar un poco más de tiempo", afirmaron desde TransMilenio.



Por su parte, el Distrito confirmó que en la zona hay presencia de gestores de diálogo y convivencia y que le está pidiendo a los manifestantes que tomen el anden para evitar más afectaciones en la movilidad, especialmente este domingo, cuando decenas de personas salen e ingresan a Bogotá y municipios aledaños como Chía, Zipaquirá, Cajicá, entre otros.

Las autoridades recomiendan tomar la carrera 7a y la Avenida Boyacá como vías alternas.

Noticia en desarrollo.

