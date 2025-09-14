En vivo
Autopista Norte, a la altura de calle 170 en Bogotá, completamente bloqueada por protestas: EN VIVO

Se trata de una manifestación de unas 120 personas de esa zona de la capital colombiana que piden mitigar las obras. En el lugar hacen presencia gestores de diálogo y convivencia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 01:46 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Autopista norte, en Bogotá.
