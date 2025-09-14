En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / Capítulo Los Informantes: Andrea Montañez, El soldado Benjamín y Mane, el papá de Lucho Díaz

Capítulo Los Informantes: Andrea Montañez, El soldado Benjamín y Mane, el papá de Lucho Díaz

En Los Informantes: una exagente trans que persiguió a Escobar, un soldado que fue reclutado a los 13 y el papá de Lucho Díaz, que canta vallenatos tras sobrevivir a un secuestro.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 09:53 p. m.
