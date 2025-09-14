En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa en Bogotá del 15 al 19 de septiembre: conozca los horarios, placas y sanciones

Pico y placa en Bogotá del 15 al 19 de septiembre: conozca los horarios, placas y sanciones

El pico y placa en Bogotá mantiene su esquema habitual, con aplicación de lunes a viernes, en horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Conozca los detalles.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 09:51 p. m.
Comparta en:
Editado por: Noticias Caracol
Pico y placa Bogotá del 15 al 19 de septiembre del 2025: conozca los horarios y evite multas
La medida de pico y placa para vehículos particulares opera en Bogotá de lunes a viernes -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad