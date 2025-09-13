En vivo
BOGOTÁ  / Máquina de la obra del Metro de Bogotá causó accidente con bus de TransMilenio: le cayó encima

Máquina de la obra del Metro de Bogotá causó accidente con bus de TransMilenio: le cayó encima

En la noche del viernes se reportó que una máquina, parte de los trabajos de obras del Metro de Bogotá, afectó a un TransMilenio que se movilizaba por la Avenida NQS.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 13, 2025 07:48 a. m.
Máquina de la obra del Metro de Bogotá causó accidente con bus de TransMilenio: le cayó encima
El bus de TransMilenio terminó con un hueco en el techo.
Redes sociales

