Máquina de la obra del Metro de Bogotá causó accidente con bus de TransMilenio: le cayó encima

Un bus de TransMilenio que se movilizaba por la Avenida NQS con 16 sur sufrió un accidente de tránsito por causa de una máquina de una de las obras del Metro de Bogotá. Al parecer, una parte de la máquina cayó sobre el bus en movimiento, causando daños en su estructura e hiriendo a varias personas.

La empresa Metro de Bogotá, junto a la Alcaldía, publicaron un comunicado en la mañana de este sábado dando detalles del hecho. "Se presentó un incidente que afectó un bus de TransMilenio que se desplazaba en sentido sur-norte por la Av. NQS con Diagonal 16 Sur. Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas", se lee en el texto.

¿Qué dijeron las autoridades del accidente?

El accidente se dio en la noche del viernes 12 de septiembre, sobre las 8:53 p. m. Las personas heridas fueron valoradas en el lugar y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. "Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad".



Asimismo, la empresa y el distrito explicaron que las actividades constructivas en la zona del accidente fueron suspendidas de manera inmediata. "Se activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia. La causa del accidente está siendo investigada por equipo de Metro Línea 1 S.A.S.".

Por último, la empresa Metro Línea 1 dijo que continuará acompañando a los lesionados y a sus familias, brindando la atención necesaria y oportuna. "Reitera su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, y reforzará las medidas de control mientras adelanta la investigación para determinar las causas del incidente".

