Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Dos muertos tras grave accidente de vehículos y motociclistas en Engativá, en Bogotá: esto se sabe

Dos muertos tras grave accidente de vehículos y motociclistas en Engativá, en Bogotá: esto se sabe

En varias fotos y videos, se ve que el automóvil blanco resultó volcado en el siniestro vial. Las autoridades acordonaron la zona y restringieron el paso mientras se hacen las investigaciones correspondientes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 31 de oct, 2025
Accidente en Engativá, occidente de Bogotá.
Accidente en Engativá, occidente de Bogotá.
