Dos muertos tras grave accidente de vehículos y motociclistas en Engativá, en Bogotá: esto se sabe

Se reportó un grave accidente en la calle 63 con carrera 98, localidad de Engativá, occidente de Bogotá. El siniestro vial dejó dos muertos y dos personas heridas, según los primeros reportes. Las autoridades acordonaron la zona y restringieron el paso mientras se hacen las investigaciones correspondientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En varias fotos y videos compartidos en redes sociales, se ve que el automóvil blanco resultó volcado en el siniestro y algunas motocicletas también quedaron en el asfalto. La Secretaría de Movilidad indicó que los conductores que se movilicen por la zona pueden tomar como rutas alternas la calle 80 y la Av. Chile.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Por ahora se desconoce su estado de salud y la hipótesis de las causas del accidente.



Otro grave accidente en el sur de Bogotá

Se presentó accidente de tránsito entre un camión y un motociclista en la carrera 17A con calle 81F Sur, localidad de Ciudad Bolívar. El conductor de la motocicleta falleció en el lugar, que también permanece acordonado mientras la unidad de criminalística hace el levantamiento del cuerpo.

Publicidad

Noticia en desarrollo...