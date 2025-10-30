Capturas, comparendos y bloqueos: así fueron protestas por restricción a motociclistas en Bogotá

Desde las primeras horas de la mañana de este jueves 30 de octubre, Bogotá vivió una jornada marcada por bloqueos, congestiones y manifestaciones de motociclistas en distintos puntos de la ciudad. Las protestas surgieron en rechazo al Decreto Distrital 528 de 2025, emitido por la Alcaldía, que impone restricciones a la circulación de motocicletas durante el puente festivo de Halloween, una medida que según el Distrito busca reducir la siniestralidad y prevenir desórdenes en las vías.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El decreto establece la prohibición de circular con acompañante desde las 00:00 horas del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre. Además, restringe el tránsito de motos entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana por las principales avenidas de la capital, entre ellas la Autopista Norte, la NQS, la Avenida Boyacá, la Avenida de las Américas, la Calle 26 y la Carrera Séptima. “Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito (...). Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada”, advirtió la Secretaría de Movilidad en un comunicado reciente.



Así fueron los bloqueos: hubo capturas y más de 80 comparendos impuestos

Hacia las siete de la mañana comenzaron los primeros bloqueos. TransMilenio informó afectaciones en la Carrera 79 con Calle 39A Sur, donde las rutas alimentadoras y zonales activaron desvíos. En la Carrera Séptima con Calle 32 y en la Autopista Sur con Avenida Villavicencio también se reportaron manifestaciones que obligaron a modificar los recorridos de la flota. Usuarios del sistema alertaron sobre bloqueos en el Portal Américas, lo que llevó a que muchos pasajeros descendieran de los buses en medio de la vía.

Usuarios reportan largas filas de buses articulados de Transmilenio sobre la calle 80 con cra 30 y afectaciones en la movilidad para carros particulares sobre la NQS. Varias personas decidieron bajarse del medio transporte y caminar hacia sus destinos.



Siga la señal de Noticias… pic.twitter.com/ECxvRl5Lt4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 30, 2025

Publicidad

Durante el mediodía, las afectaciones se extendieron a otros sectores estratégicos. A las 12 p. m., TransMilenio reportó cierres en estaciones como Distrito Grafiti y Puente Aranda, además de desvíos en la Calle 13 con Carrera 50. En la troncal del sur, la situación fue más crítica: las rutas zonales debieron hacer retornos y se suspendió la alimentación en el Portal del Sur. Las estaciones Comuneros, Santa Isabel, Sena, NQS Calle 30 Sur, Calle 38 Sur, General Santander, Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Bosa, Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo permanecieron cerradas.

En la Carrera Séptima con Calle 40 y Calle 32 los desvíos se mantuvieron por horas, mientras que los usuarios reportaron demoras prolongadas. Los bloqueos en el sistema de transporte obligaron a miles de ciudadanos a caminar por los carriles exclusivos de los articulados. En redes sociales circularon videos donde se observaban largas filas de personas avanzando a pie, entre ellas usuarios con discapacidad y adultos mayores, ante la imposibilidad de desplazarse en bus.

Publicidad

@TransMilenio, dos personas en condición de discapacidad deben caminar con dolor e incomodidad.



¿Y sus derechos quién los defiende?



Señor Alcalde de @Bogota @CarlosFGalan

Y la policía no toma detenidos oír el bloqueo?



De ordenes, la ciudad lo espera. pic.twitter.com/vpj7fvMyZm — Constantino Portilla Jaimes (@cjportillaj) October 30, 2025

Entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde se presentaron los mayores puntos de congestión. Los cierres en la troncal de la NQS y la autopista Sur generaron el bloqueo total de varias estaciones como El Campín, Movistar Arena, 7 de Agosto, Ricaurte, Paloquemao y CAD. Hacia las 4:07 p. m., la situación se agravó en al menos siete sectores: la Calle 85, la Avenida Caracas con Calle 53, la Calle 63 con NQS, la Carrera 11 con Calle 72, la estación Corferias y la zona de Héroes. En la Calle 85 y en la estación Virrey la flota troncal quedó totalmente bloqueada. En otros puntos las rutas continuaban con desvíos y se reportaban aglomeraciones dentro de las estaciones.

Noticias Caracol registró que, pasadas las cinco de la tarde, persistía la congestión en la Calle 80 con NQS y Carrera 27, donde una larga fila de buses articulados avanzaba con lentitud. El tránsito particular y de transporte público seguía paralizado en varios corredores.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho Zambrano, entregó un balance preliminar en la tarde. “Se mantiene una congestión vehicular causada por el grupo de moteros que han venido generando desplazamientos, pero también han generado unos bloqueos. Han afectado el sistema de TransMilenio. Se puede decir que casi dos millones de habitantes han tenido que caminar en algunos momentos por bloqueos”, afirmó el oficial. Agregó que “hemos tenido cuatro capturados por el delito de daño en bien ajeno y hemos también aplicado 81 comparendos por trasgredir el decreto”.

Publicidad

De acuerdo con la institución, las capturas correspondieron a casos de daño en bienes públicos durante las manifestaciones. En la noche, hacia las 8:14 p. m., TransMilenio reportó el restablecimiento del servicio en la mayoría de rutas. Según el reporte final del sistema, 1.216.586 usuarios resultaron afectados por los bloqueos a lo largo del día.

Alcalde Galán habló tras restricciones a motociclistas en Bogotá

Publicidad

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció después de más de doce horas de protestas. En un mensaje público, pidió respaldo ciudadano para recuperar la normalidad: “Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia de nuestra ciudad depende de que todos cumplamos la ley y las normas cívicas y respetemos los derechos de los demás”, expresó.

El mandatario reiteró que las restricciones decretadas “son temporales y limitadas y no tienen otro objetivo que proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes de Bogotá”. Explicó que la decisión responde al incremento de convocatorias a rodadas masivas de motociclistas en el último mes, “muchas de ellas promovidas por agrupaciones que incitan a incumplir la ley con lenguaje intimidante y provocador”.

“El último fin de semana de octubre es uno de los más activos del año en Bogotá. No solamente es Halloween, el día de los niños, sino que tenemos más de cuarenta eventos en toda la ciudad, incluyendo el concierto de Shakira”, señaló Galán. Según dijo, estas actividades generan retos adicionales en seguridad y movilidad.

El alcalde añadió que en años anteriores el fin de semana de Halloween ha estado marcado por hechos de violencia y accidentes relacionados con caravanas de motos, por lo que el Distrito busca prevenir situaciones similares. “Somos conscientes de que estas restricciones afectan a un grupo determinado de ciudadanos y sabemos también que muchos de los que se mueven en motos lo hacen respetando la ley. Es a ellos, así como al resto de bogotanos, que quiero pedirles que nos apoyen. Todos queremos una Bogotá ordenada y recuperar el orden exige tomar medidas difíciles como estas”, manifestó.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.