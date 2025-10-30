En vivo
BOGOTÁ  / Capturas, comparendos y bloqueos: así fueron protestas por restricción a motociclistas en Bogotá

Capturas, comparendos y bloqueos: así fueron protestas por restricción a motociclistas en Bogotá

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a Noticias Caracol que hubo cuatro capturados y 81 comparendos aplicados a motociclistas en las protestas por la nueva medida.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 30 de oct, 2025
TransMilenio reportó que hubo más de un millón de usuarios afectados por las protestas de motociclistas.
COLPRENSA / REDES SOCIALES

