Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: así avanza el tráfico; se esperan bloqueos este viernes

Luego de una jornada de bloqueos por parte de motociclistas en Bogotá, este viernes 31 de octubre se espera que las manifestaciones continúen.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 31 de oct, 2025
Bloqueos de motocicletas en Bogotá.
Bloqueos de motocicletas en Bogotá.
