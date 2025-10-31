Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: así avanza el tráfico; se esperan bloqueos este viernes

Luego de una jornada de bloqueos por parte de motociclistas en Bogotá, por un decreto que restringe su movilidad durante el puente festivo de Halloween, este viernes 31 de octubre se espera que las manifestaciones continúen. Durante las protestas este jueves, más de un millón de personas se vieron afectadas y muchas personas tuvieran que bajarse de los buses y caminar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Lea también: "Necesito el apoyo de bogotanos para recuperar orden y seguridad": Galán sobre medidas de Halloween).

Según el decreto 528 de 2025 que expidió la Alcaldía, se prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero en toda la ciudad desde las 00:00 horas del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre. También, restringe el tránsito en 20 vías de todas las motocicletas, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del puente festivo.



Estas medidas han causado rechazo del gremio, el cual afirma que afectan a las personas que van a trabajar en motocicleta durante el fin de semana y a los que pensaban viajar. El Distrito, por su parte, mantiene las medidas y afirma que se deben a un análisis riguroso y buscan reducir la siniestralidad vial y la inseguridad.



Así avanza la movilidad en Bogotá este viernes 31 de octubre:

Publicidad

7 a. m.: grave accidente en Engativá

Se presentó un siniestro vial entre automóvil y motociclistas en la localidad de Engativá, calle 63 con carrera 98, sentido Oriente - Occidente. El accidente dejó dos muertos y dos heridos y la zona está acordonada, por lo que la Secretaría de Movilidad indicó que los conductores que se movilicen por la zona pueden tomar como rutas alternas la calle 80 y la Av. Chile.

Accidente en Engativá, occidente de Bogotá. Redes sociales

6:30 a. m.: accidente entre camión y tres camionetas

Se presenta siniestro vial entre camión y tres camionetas en la localidad de Kennedy, Av. Cali con Av. Américas, sentido Sur - Norte.

Publicidad

[06:24 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre camión y tres camionetas en la localidad de Kennedy, Av. Cali con Av. Américas, sentido Sur - Norte.



👮‍♂️Se gestiona unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/5OFto2Cg3X — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 31, 2025

6 a. m. Posibles puntos de concentración

Según convocatorias en redes sociales, estos serían algunos de los puntos con bloqueos este viernes:



Manifestación en contra del Decreto 528

Hora: 4:30 a. m.

Lugar: Avenida Villavicencio con Autopista Sur



Hora: 4:30 a. m. Lugar: Avenida Villavicencio con Autopista Sur Plantón “Galán, el mundo nos mira”

Hora: 6:30 a. m.

Lugar: Ágora, Avenida Esperanza #38-47

TransMilenio, por el momento, opera sin novedades que afecten el servicio.

Noticia en desarrollo...