Empresa Metro de Bogotá abre proceso para desarrollar inmobiliario de las estaciones de la Línea 1

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) abrió un proceso público para que inversionistas, desarrolladores y operadores interesados hagan parte del primer desarrollo inmobiliario de la Línea 1. El proyecto utilizará un área de desarrollo inmobiliario de 4.742 metros cuadrados. El proceso busca conformar la lista de precalificados con quienes se adelantará la invitación pública para la selección del aliado estratégico para los inmobiliarios.

La idea es que el aliado, "por su cuenta y riesgo, estructure, construya, opere, mantenga, explote comercialmente y revierta, un Proyecto Inmobiliario conectado a la estación 6 de la L1MB, mediante la suscripción de un contrato de colaboración empresarial y a través del esquema fiduciario definido en los términos de referencia", según se lee en un comunicado de la EMB.

En noviembre del 2024, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el proyecto a los principales promotores, desarrolladores, operadores inmobiliarios e inversionistas de la ciudad. "Indicó que la estación 6 de la Línea 1 del Metro de Bogotá generará aproximadamente 55.000 movimientos diarios al inicio de la operación comercial del sistema metro".



¿Cómo es el proceso de desarrollo inmobiliario del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la EMB, para los inversionistas, desarrolladores y operadores interesados, este proyecto inmobiliario representa una oportunidad de inversión. El proyecto cuenta "con diferentes usos en un área de la ciudad idónea para la revitalización urbana mediante el aprovechamiento del suelo público, que se integrará a la principal infraestructura del transporte de la ciudad, y que promoverá una mejora en la calidad de vida de los residentes y usuarios de esta zona del suroccidente de la ciudad".



De acuerdo con el proceso público, "el suelo del desarrollo inmobiliario lo conservará la EMB, no podrá ser objeto de venta, garantía o hipoteca por parte del aliado empresarial y será revertido junto con el desarrollo inmobiliario estabilizado a la EMB. El proceso, que ya fue publicado en la página web de la Entidad y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)".

¿Cómo será la Estación Central del Metro de Bogotá, la más gran del sistema de transporte?

De acuerdo con información de la EMB, la llamada "Estación Central", comúnmente denominada la Estación 13, estará ubicada sobre la Avenida Caracas, entre la calle 24 y 26. La estación tendría una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados. "Todas las estaciones contarán con arquitectura bioclimática, lo que significa que se minimizará el uso de los sistemas de aire acondicionado, reduciendo los costos operativos. Además, deberán cumplir con los requisitos para la certificación Bogotá Construcción Sostenible. Se incluirá sistema para recolección de aguas lluvias para reutilizar en todas las estaciones", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

Sobre la Estación Central o Estación 13, se explicó que se integrará por proximidad con la futura estación de TransMilenio, "dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central, formulado por la Empresa de Renovación Urbana (ERU), que busca hacer del sector un nodo importante de Transporte, donde se conecten los sistemas metro y Transmilenio y las troncales avenida Caracas y avenida El Dorado o calle 26". Esta estación será clave para la conexión del Metro de Bogotá con TransMilenio, el Regiotram de Occidente y el Sistema de Transporte Urbano de Bogotá (SITP).

La Estación Central estará cerca de lugares emblemáticos como el Cementerio Central, el Centro de la Memoria, Paz y Reconciliación, el Centro Internacional, el Planetario de Bogotá, la plaza de toros La Santa María y la Biblioteca Nacional de Colombia. La estación tendrá un edificio de acceso principal, localizado en el costado occidental del viaducto, y otro módulo de acceso complementario en el costado oriental. Este lugar contará con un cupo de 500 biciparqueaderos.

