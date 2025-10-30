En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B KING Y REGIO CLOWN
MEDIDAS MOTOS EN BOGOTÁ
DANIEL KOVALIK
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEOS | Bloqueos por manifestaciones hoy en Bogotá: afectación a movilidad de 1 millón de personas

VIDEOS | Bloqueos por manifestaciones hoy en Bogotá: afectación a movilidad de 1 millón de personas

TransMilenio reportó que, hasta el momento, hay más de un millón de usuarios afectados por las protestas de motociclistas convocadas por la restricción de movilidad del fin de semana de Halloween.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Manifestaciones en Bogotá
Manifestaciones en Bogotá
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad