En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El fuerte regaño de fiscal a taxista que provocó accidente en Bogotá: "No fueron solo 4 cervezas"

El fuerte regaño de fiscal a taxista que provocó accidente en Bogotá: "No fueron solo 4 cervezas"

Con la voz entrecortada, el fiscal del caso le dijo a José Eduardo Chala que los papás de los niños que se debaten entre la vida y la muerte recibirán Navidad y Año Nuevo "reencontrándose con esta cruda y triste realidad".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
El fuerte regaño de fiscal a taxista que provocó grave accidente en sur de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad