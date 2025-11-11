El fuerte regaño de fiscal a taxista que provocó accidente en Bogotá: "No fueron solo 4 cervezas"

Con el rostro aún lastimado como la señal del trágico accidente que provocó, José Eduardo Chala, taxista que en estado de embriaguez y excediendo los límites de velocidad arrolló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, fue enviado a la cárcel por parte de un juez de control de garantías. El fiscal del caso cuestionó la versión que el conductor entregó previo a la audiencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las inspecciones efectuadas en el sitio del siniestro vial, junto con los elementos materiales probatorios recolectados, según las autoridades, evidenciaron que el conductor de taxi, debido a su estado al momento del hecho, perdió el control del vehículo, impactó a los peatones que se encontraban en una esquina y finalizó su trayectoria al colisionar contra la fachada de una vivienda.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación detalló una a una las lesiones que sufrieron las 11 personas que arrolló el conductor borracho. El fiscal del caso sostuvo que Chala habría dejado la vida de las víctimas al azar. Manifestó, además, que el comportamiento del chofer fue irresponsable y que ojalá este sea un ejemplo de las consecuencias que conlleva consumir licor y conducir.



¿Cuál fue el nivel de alcohol que tenía taxista que provocó accidente en Bogotá?

El taxista había dicho que se había tomado cuatro cervezas en la primera audiencia. El fiscal señaló que “no fueron solamente esas cuatro cervezas, sino posiblemente una mayor cantidad de licor, nivel de embriaguez positivo. No uno ni dos sino nivel tres”.



Frente a la cámara, Chala lucía pensativo mientras se veía el rostro marcado por el violento accidente que ocasionó y que cambió la vida de él y la de una familia.



"Recibirán Navidad y Año Nuevo con esta cruda realidad"

Con la voz entrecortada, el fiscal relató los golpes de los afectados, habló de las lesiones graves en la cabeza, de las columnas comprometidas, de rostros heridos y, sobre todo, de cómo Chalá dejó a Martín y Estefanía, los dos hermanitos que hoy se debaten entre la vida y la muerte en el hospital Santa Clara.



“Bastaría comprender lo que en este momento están sufriendo los padres de estos dos niños, quienes, desafortunadamente, corresponden a un mismo hogar. Padres que, más allá de las lesiones que ellos recibieron el día de ayer, pues se encuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año y estas fechas navideñas reencontrándose con esta cruda y triste realidad”, manifestó el fiscal Hernando Rozo.

Publicidad

Acto seguido, el fiscal regañó al taxista como si sus palabras también fueran un llamado a la consciencia de quienes le escuchan. “Y es como soy yo, a mí no me pasa; como yo tengo experiencia, a mí no me pasa; como yo lo he hecho antes y he consumido licor manejando, a mí no me pasa nada: ese es el imaginario y es muchas veces lo que motiva, desafortunadamente, estas decisiones absurdas que llevan a estos resultados tan drásticos”, puntualizó.

El fiscal presentó a José Eduardo Chala ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas. El taxista aceptó los cargos y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.



¿Cómo están los niños arrollados por taxista en Bogotá?

En cuanto a los menores, el día lunes el hospital Santa Clara emitió un comunicado explicando su estado de salud. En cuanto a Estefanía, de 15 años, el hospital mencionó que ella “se encuentra en el proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios de este tipo de condición médica".

Publicidad

Por el lado de Martín, la entidad señaló que el niño de 7 años “está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general”.

Finalmente, el hospital Santa Clara se refirió a una tercera niña de 12 años que también fue víctima del accidente de tránsito provocado por José Eduardo Chala. La menor "se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de un trauma craneoencefálico leve y trauma de tejidos blandos. Actualmente, con evolución satisfactoria".

Para la atención de los tres menores hospitalizados, indicó la entidad, "se ha dispuesto de nuestro equipo médico y tecnológico especializado. Sus familiares están recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar una atención digna, humana y continua a todo el núcleo familiar. Desde el Distrito reiteramos el llamado a la ciudadanía al cumplimiento de las normas de tránsito para proteger a los usuarios viales más vulnerables y evitar hechos de este tipo".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias