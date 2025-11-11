En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El "acuerdo" que hubo antes de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía da nuevos detalles

El "acuerdo" que hubo antes de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía da nuevos detalles

En medio de la primera diligencia judicial contra Ricardo González, segundo imputado por el homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación reveló nueva información del ataque. Esto se dijo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
El "acuerdo" que hubo antes de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía da nuevos detalles
El "acuerdo" que hubo antes de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía da nuevos detalles
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad