Juliana Guerrero luego de que Fundación San José anuló títulos: "Ya no aspiro a ser viceministra"

El caso de Juliana Guerrero, la joven que había sido postulada como viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, y sus supuestos títulos profesionales en la Fundación de Educación Superior San José sigue dando de qué hablar. Este lunes el Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar contra esa institución luego del hallazgo de presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales a egresados que no habrían presentado las pruebas Saber Pro o Saber TyT, un requisito indispensable para graduarse en Colombia.

El Ministerio de Educación explicó que estas irregularidades "vulneran las normas que regulan la educación superior entre ellas la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014, además de los propios reglamentos internos de la Fundación, que establecen la presentación de las pruebas Saber como requisito obligatorio para otorgar títulos técnicos, tecnológicos y profesionales". La investigación cobija a directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales de la Fundación San José.



La semana pasada se conoció que la Fundación de Educación Superior San José decidió anular los títulos universitarios de los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el programa profesional de Contaduría Pública de Guerrero. Esa institución aseguró en un comunicado que "la revisión del historial académico no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual".



Pero, hasta ahora, no se conocía la reacción de Juliana Guerrero. La revista Cambio la entrevistó y en esa conversación reaccionó a la decisión de la institución universitaria y afirmó que ya no le interesa ocupar el cargo para el que había sido postulada. La joven afirmó que no entiende por qué "la universidad decidió hacerlo público", pues considera que "es un tema entre una institución y una estudiante". "Considero que al divulgarlo violaron mi privacidad", señaló, al tiempo que negó lo que dijeron desde esa institución. "Yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también".

Para la joven, se trata de "una decisión política, no académica". En todo caso, dijo: "Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica". De igual forma, no descartó tomar medidas legales. "No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué", le dijo a la revista Cambio.

Cabe recordar que este caso se destapó luego de la denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien reveló las presuntas irregularidades en la contratación de Guerrero y sus títulos profesionales. Precisamente, este viernes 14 de noviembre Pedraza tiene una citación ante la Corte Suprema de Justicia para una conciliación con Guerrero, pues precisamente la joven denunció a la congresista por supuesta calumnia y por delitos informáticos.

