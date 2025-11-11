Bebé de 2 años fue abusada en el sur de Bogotá: mamá denuncia que fue en jardín del ICBF

Una madre de familia denunció que su bebé de 2 años fue abusada sexualmente en un jardín que pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio Ramajal, en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá. (Lea también: Habla exseñorita Bogotá tras conocer condena de profesor que abusó de ella cuando era niña)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La menor de edad se encuentra ingresada en el Hospital San Blas y, según la versión de esta mujer, “cuando llegué le hicieron su examen físico como tal. La doctora encontró fisuras, después le hicieron un examen más profundo de sangre y le encontraron una enfermedad de transmisión sexual”.



¿Cómo descubrieron el abuso a la menor?

De acuerdo con lo revelado, la situación se puso al descubierto el lunes 10 de noviembre, en horas de la mañana. La madre señaló que recibió una llamada de la rectora del jardín, quien le manifestó que tenía que hablar con ella personalmente, por lo que se vieron en el plantel educativo.

Allí, la funcionaria le informó que la bebé posiblemente había sido víctima de abuso sexual y que los hechos habrían ocurrido en la casa de la niña.



Sin embargo, la mujer rechazó esta acusación asegurando que “yo soy la que la levanté, yo fui la que la vestí, la organicé, la llevé a hacer chichí, incluso yo le miro siempre sus partes íntimas como mamá. Ella no ha presentado nada de esto”.



Tras esto, agregó la madre en su relato al Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, “yo llamé la policía efectivamente porque no me iba a ir del jardín hasta que la sacáramos con policía, porque ellos querían como que algo rápido salir de como del tema”.

Publicidad

Por eso exige “que el Bienestar me responda y ellos me digan qué pasó con mi hija, y muestren las cámaras y me digan realmente qué pasó porque yo llevé a mi hija en perfecto estado”.



¿Qué dijo el ICBF sobre el caso de abuso a la bebé en Bogotá?

El instituto anunció que ya dispuso de especialistas y personas que investiguen lo ocurrido.

Sin embargo, a través de un comunicado indicó que en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) donde se denunció el caso “no existe ningún elemento que indique que la presunta situación haya ocurrido dentro del Centro de Desarrollo Infantil. El CDI fue el espacio donde se identificaron señales de alerta en la niña y desde donde se activó inmediatamente la ruta de protección”.

Publicidad

“Los presuntos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, tanto para la verificación de derechos de la niña como para las acciones judiciales a las que haya lugar”, añadió.

El ICBF afirmó que “para tranquilidad de las familias, que tanto en este como otros Centros de Desarrollo Infantil se han adoptado las medidas de prevención estipuladas por el Instituto, entre ellas la atención exclusiva por parte de trabajadoras mujeres y la presencia de cámaras de vigilancia en las áreas de atención a los niños y niñas”.

Asimismo, hizo “un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación que ponga en riesgo a la niñez y la adolescencia a través de la Línea 141, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana”. (Lea también: Capturado presunto abusador de niños en jardín infantil sin licencia en Soacha)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DEL OJO DE LA NOCHE