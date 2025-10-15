En vivo
BOGOTÁ  / El modus operandi de mujer en Bogotá que drogaba hombres con productos veterinarios para robarlos

El modus operandi de mujer en Bogotá que drogaba hombres con productos veterinarios para robarlos

Usando varias identidades, Melisa Porras Domínguez consiguió robar a diferentes víctimas y obtener de manera ilegal más de 400 millones de pesos. Así fue como cayó.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 15 de oct, 2025
Condenan a mujer que drogaba hombres con productos veterinarios para robarlos en Bogotá

