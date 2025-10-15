El modus operandi de mujer en Bogotá que drogaba hombres con productos veterinarios para robarlos

Fue condenada a 14 años de prisión Melisa Porras Domínguez, una mujer que a través de perfiles falsos en aplicaciones de citas engañaba a hombres en Bogotá, los drogaba con medicamentos veterinarios y luego le robaba dinero, joyas e incluso vehículos.

Salomé, Alejandra, Gabriela o Erika: esos eran los nombres que utilizaba Porras para engañar a hombres a través de aplicaciones de citas.

Sus perfiles en estas aplicaciones estaban acompañados de fotografías en algunos casos que no eran de ella. Desde dichas plataformas pactaba citas con quienes ella quería conocer personalmente, les escribía mensajes dulces, fingía interés amoroso y lograba que confiaran en ella hasta concretar encuentros en moteles o apartamentos.



En medio de la cita, Porras les ofrecía a sus víctimas bebidas alcohólicas que estaban mezcladas con medicamentos veterinarios. Después de beber los tragos, los hombres quedaban inconscientes.

En ese estado, la delincuente aprovechaba para vaciar los bolsillos de sus víctimas; se llevaba celulares, joyas, dinero en efectivo y hacía retiros bancarios desde sus cuentas.



¿Cuánta plata se robó mujer que drogaba hombres en Bogotá?

Según la Fiscalía General de la Nación, lo hurtado por esta mujer entre julio de 2023 y enero de 2025 supera los 400 millones de pesos. A uno de los hombres que cayó en la trampa se le llevó un vehículo.



Durante la audiencia en su contra, la juez que atendió el caso, narró como esta mujer drogaba a los hombres, “con quienes generaba una puesta en escena en procura de lograr un ambiente de confianza que le permitiera intimar con estas personas. Tanto así que estos, presa de sus engaños, accedían a que esta persona ingresara a sus lugares de habitación o a sus vehículos”.

En total, fueron 11 víctimas las que denunciaron a esta mujer que fue capturada en el barrio El Paraíso, localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, y luego de aceptar los cargos fue condenada a 14 años de prisión por hurto calificado y agravado y hurto por medios informáticos.

