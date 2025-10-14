En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Hombre de 85 años cayó con su camioneta dentro de caño en Bogotá: llamó a su familia antes de morir

Hombre de 85 años cayó con su camioneta dentro de caño en Bogotá: llamó a su familia antes de morir

El hecho ocurrió en el noroccidente de Bogotá, en la localidad de Suba. Al parecer, debido a las fuertes lluvias e inundaciones en la zona, no pudo ver una señalización que cambiaba el camino y murió ahogado. Conozca los detalles de la llamada de alerta que alcanzó a hacer.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 14 de oct, 2025
Accidente en Suba

