Hombre de 85 años cayó con su camioneta dentro de caño en Bogotá: llamó a su familia antes de morir

Un trágico accidente se registró la noche de este lunes 13 de octubre en el noroccidente de Bogotá. Un hombre de 85 años perdió la vida luego de que la camioneta en la que se movilizaba cayera a un caño en el sector de Puente Largo, en la localidad de Suba. El adulto mayor alcanzó a comunicarse con su familia para alertarles que el vehículo se estaba inundando, pero las fuertes corrientes y el nivel del agua impidieron que pudiera salir con vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las seis de la tarde, cuando el conductor se desplazaba por una vía que, al parecer, no tenía la señalización visible. Las condiciones del terreno, agravadas por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en la capital, habrían provocado que el hombre se desorientara y tomara una ruta que conducía directamente hacia el canal de aguas lluvias.

Según el informe preliminar de la Policía, el adulto mayor habría ingresado con el vehículo a una zona destinada para el tránsito de bicicletas, la cual se encontraba completamente anegada. En ese punto, la vía da acceso directo al canal que conecta con un humedal del sector. El Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció que el conductor alcanzó a llamar a su familia para advertir que el carro se estaba inundando.



Conforme con el reporte, minutos después de la llamada, familiares de la víctima se desplazaron hasta el lugar con la esperanza de auxiliarlo, pero las autoridades ya habían iniciado las labores de búsqueda. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegó unidades de la estación Ferias, junto con los Equipos de Salvamento y Rescate Acuático y un grupo de Aeronaves No Tripuladas, para ubicar el vehículo. A pesar de los esfuerzos, el cuerpo del conductor fue hallado sin vida cerca de las nueve de la noche.

Testigos del accidente relataron que el conductor perdió el control de la camioneta al llegar a una curva que desemboca en una pendiente pronunciada. “Venía manejando. Se desorientó a eso de las 6 de la tarde y se le presentó la curva de repente y él no la pudo tomar sino que siguió de largo y preciso venía la bajada hacia este río y el hombre cayó”, contó un ciudadano que presenció el hecho al noticiero Citytv.



Se precisó que el rescate fue complejo debido al caudal elevado y la baja visibilidad. Los bomberos utilizaron drones y cámaras térmicas para rastrear la camioneta, que se encontraba sumergida. La zona donde ocurrió el accidente, ubicada en la Transversal 54 con Calle 114, fue acordonada mientras los equipos de rescate trabajaban en la recuperación del cuerpo y la remoción del vehículo. La Secretaría de Movilidad acompañó el operativo y desvió el tráfico de la zona para facilitar las labores.



Las afectaciones por lluvias en Bogotá: emergencias reportadas

Este accidente coincidió con una jornada de lluvias intensas en Bogotá. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que durante la tarde del lunes festivo se registraron precipitaciones de variada intensidad en diferentes puntos de la ciudad, lo que ocasionó encharcamientos y afectaciones en vías y viviendas. En su comunicado, la entidad detalló que “se presentaron encharcamientos en barrios como El Carmen (Tunjuelito) y Santa Cecilia Parte Alta (Usaquén), atendidos por los organismos de emergencia”.

El Idiger precisó que las localidades más afectadas por las lluvias fueron Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usaquén, Usme y Suba, donde ocurrieron varios incidentes de movilidad y acumulación de agua. “El Idiger, junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Secretaría de Integración Social, Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, ha atendido de manera oportuna los reportes ciudadanos y continúa en verificación de posibles eventos”, señaló la entidad.

El instituto también recordó que la ciudad se encuentra oficialmente en la segunda temporada de lluvias del año, que se extenderá hasta mediados de diciembre. Durante este periodo, se esperan aumentos de entre el 25 % y el 60 % en las precipitaciones, principalmente en las zonas sur, centro-occidente y suroccidente de la capital. Estas condiciones, advirtió el Idiger, pueden generar mayores riesgos de encharcamientos, deslizamientos y emergencias viales.

“El incremento en las lluvias se debe a la influencia del fenómeno de La Niña, lo que significa que se esperan más días con lluvias continuas y de mayor intensidad. Por ello, se hace necesario reforzar las acciones de preparación y las medidas de cuidado”, destacó la entidad. Entre las recomendaciones, el instituto pidió a los ciudadanos revisar y asegurar techos, bajantes y canales de sus viviendas, no arrojar basura a las calles o redes de alcantarillado, y evitar transitar por zonas cercanas a ríos o quebradas durante las precipitaciones.

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para anticipar posibles emergencias. “El Idiger trabaja articuladamente con todas las entidades del Distrito para garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad”, añadió el comunicado. Las autoridades reiteraron que la causa del accidente en Puente Largo aún está siendo investigada, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la combinación de la falta de señalización, la poca visibilidad y las lluvias pudieron incidir en el desenlace. Por lo pronto, la Policía continúa indagando para establecer las circunstancias exactas que llevaron al conductor a ingresar a una vía no habilitada para el tránsito vehicular.

