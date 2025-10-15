Ojo con las tardes: estos serán los días de fuertes lluvias en Bogotá durante la semana, según Ideam

¿Lloverá en Bogotá esta semana? Aliste el paraguas, pues el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido su comunicado especial No. 088 con el pronóstico del tiempo para la semana comprendida entre el martes 14 y el viernes 17 de octubre de 2025. En este documento, dicha entidad anunció la posibilidad de que se presenten fuertes lluvias en la capital del país durante los próximos días, e incluso hizo la alerta sobre eventuales alertas de tormentas eléctricas.

Aunque se esperan precipitaciones dispersas y moderadas en general para la región Andina (centro y norte), el pronóstico detalla cuáles son los días en los que los habitantes de la capital deberán prepararse para eventos más fuertes, especialmente en horas de la tarde. Durante la semana en la capital del país, se anticipan días entre parcial y mayormente nublados. Asimismo, se conoce que la temperatura oscilará entre los 10 y los 20 grados centígrados. Las lluvias serán ocasionales y acompañadas de descargas eléctricas puntuales, concentrándose principalmente en horas de la tarde.



Los días clave: jueves y viernes con alta probabilidad de lluvias

Aunque el Ideam pronostica lluvias a lo largo de los cuatro días en Cundinamarca, dos jornadas se destacan por la alta probabilidad o la intensidad esperada; estos son el jueves 16 de octubre y viernes 17 de octubre:



Jueves 16 de octubre: este día, aunque las lluvias pueden disminuir un poco su intensidad general en el territorio nacional, persistirán en amplios sectores. Específicamente para Cundinamarca, las lluvias son calificadas como altamente probables. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas esporádicas en sectores de la región Andina.

Viernes 17 de octubre: el día de mayor intensidad. A pesar de que se pronostica una disminución en la intensidad de las lluvias para la región Andina en general, Cundinamarca está incluido en la lista de departamentos donde se esperan las lluvias más intensas.

Por otro lado, este es el pronóstico del clima para el martes y miércoles de la semana. Aunque se prevén eventuales lluvias finalizando el día, estos serán los días con menor intensidad de precipitaciones:



Martes 14 de octubre: Se esperan lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas ocasionales en sectores de Cundinamarca finalizando el día.

Miércoles 15 de octubre: Se prevén algunas lluvias ocasionales en Cundinamarca.

En resumen, los días jueves 16 y viernes 17 de octubre son aquellos en los que se debe prestar mayor atención: el jueves por la alta probabilidad, y el viernes por la mayor intensidad esperada en las precipitaciones en el departamento.

"En la semana del 14 al 17 de octubre, la capital de la República tendrá condiciones de cielo parcial a mayormente nublado y algunas lluvias especialmente en el transcurso de las horas de la tarde. Es probable que tengamos algunas tormentas eléctricas ocasionales que se presentarían en diferentes sectores a diferentes horas. La temperatura máxima en Bogotá estaría cercana a los 20° C y la mínima aproximada en 10° C", dijo el meteorólogo del Ideam Luis López.



Recomendaciones ante las Precipitaciones

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam sugiere a la comunidad buscar un refugio seguro y evitar exponerse en zonas abiertas, bajo árboles o estructuras metálicas altas que puedan ser objeto de descargas eléctricas. Se recomienda además asegurar y revisar el estado de tejados y estructuras elevadas, y realizar labores de limpieza de canales, bajantes y sumideros. Para los días muy lluviosos, se sugiere un monitoreo permanente y la búsqueda de refugio en zonas seguras, así como estar atentos al estado de las vías.



"Las alertas asociadas con condiciones meteorológicas en las zonas marítimas del territorio nacional, particularmente en el Caribe, nos indican que hoy tenemos tiempo lluvioso en las zonas oriental, central y suroccidental en alerta amarilla para estas áreas. La región pacífica tiene una condición de mayor amenaza en términos de tiempo lluvioso, particularmente en alerta naranja, hacia la parte en toda la zona marítima particularmente, pero hacia la parte sur tenemos apenas una alerta en amarillo por viento y oleaje en en cuanto a las condiciones adversas por dinámica en el Pacífico Nacional", añadió López.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO