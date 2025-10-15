En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Ojo con las tardes: estos serán los días de fuertes lluvias en Bogotá durante la semana, según Ideam

Ojo con las tardes: estos serán los días de fuertes lluvias en Bogotá durante la semana, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló cuáles serán los días con lluvias en Bogotá más intensas de la semana. Se pronostican días de constantes precipitaciones y hasta alertas de tormentas eléctricas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Lluvias en Bogotá.jpg
Tenga en cuenta las alertas vigentes y los pronósticos divulgados por el Ideam para esta semana. -
Foto: archivo y Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad