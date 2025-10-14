En vivo
VIDEO| Capturan a ladrón que se disfrazaba de policía para robar en Portal Norte de Bogotá

Las autoridades lograron capturar a un hombre que se hacía pasar como policía en el Portal Norte de Bogotá. El sujeto engañaba a los usuarios y les pedía sus celulares para investigar un supuesto hurto. Este era su modo de operación.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 14 de oct, 2025
Hombre se hacía pasar por policía en Portal Norte.jpg
El hombre contaba con antecedentes. -
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

