VIDEO| Capturan a ladrón que se disfrazaba de policía para robar en Portal Norte de Bogotá

En el marco de la estrategia Seguros, Cercanos y Presentes, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un hombre de 31 años que se hacía pasar por uniformado de la institución para cometer hurtos en el Portal Norte de TransMilenio, zona muy concurrida por trabajadores en horas pico. El individuo, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes, fue detenido por el delito de hurto agravado con apropiación de autoridad.



¿Cómo operaba el delincuente que se hacía pasar por policía en Bogotá?

Los hechos se presentaron cuando un ciudadano alertó a una patrulla que realizaba labores de control en la zona. El denunciante informó que, en el puente peatonal del portal previamente citado, una pareja vestida con prendas similares a las de la Policía decía estar investigando un supuesto robo y solicitaba revisar los celulares y otros objetos de valor de los transeúntes. Gracias al aviso oportuno, los uniformados acudieron al lugar y ubicaron a la pareja señalada. Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución. Metros más adelante, los agentes lograron interceptar al hombre, a quien se le hallaron una gorra policial, un carné y un broche de la unidad investigativa.

Las autoridades confirmaron que el capturado tiene antecedentes judiciales por hurto y daño en bien ajeno, y fue puesto a disposición de la autoridad competente. De la misma manera, divulgaron un video de los momentos exactos en los que se presentó la captura, en medio de una persecución de película en contra del ladrón que llevaba a cabo tales engaños. Para ver el video, el cual fue publicado desde la cuenta de X de Noticias Caracol, abra el siguiente enlace.

Por su parte, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier situación sospechosa, verifique la identidad de quienes se presenten como miembros de la institución, evite entregar pertenencias personales y denuncie de inmediato cualquier irregularidad a través de la línea 123.



"Se logra la captura de un ciudadano de 31 años de edad en la estación de Transmilenio Portal Norte, el cual simulaba ser integrante de la Policía Metropolitana de Bogotá, abordando a la ciudadanía para el fin de realizarle un registro y, al parecer, despojarlos de sus pertenencias. La víctima, al identificar esta situación, aborda a los funcionarios que se encuentran de servicio en el Portal Norte, dándoles a conocer esta situación. Posteriormente se aborda el ciudadano para realizar el registro y la plena identificación, en donde se puede identificar que es un falso policía y cuenta con anotaciones de hurto agravado. El capturado es dejado a disposición ante la Fiscalía,", dijo la capitán Zuly Urbina, comandante de Transporte Masivo Transmilenio ( E ).

