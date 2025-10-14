En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS 14 DE OCTUBRE
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
COLOMBIANOS ESPÍAS EN RUSIA
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así capturaron a alias Cocheche, homicida que se escondía en fosas en cerro de Usaquén

Así capturaron a alias Cocheche, homicida que se escondía en fosas en cerro de Usaquén

El criminal, señalado de dos homicidios y de tráfico de estupefacientes, fue capturado el mes pasado en medio de un operativo que tardó nueve meses en llevarse a cabo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Así capturaron a alias Cocheche, homicida que se escondía en fosas en cerro de Usaquén
Alias Cocheche fue presentado junto con otros criminales.
Secretaría de Seguridad de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad