Niña habría muerto en Bogotá tras atorarse con un frijol; traslado a clínica se demoró por trancón

Un lamentable hecho se presentó en la localidad de Kennedy de Bogotá luego de que una pequeña de 3 años perdiera la vida tras, presuntamente, haberse atorado con un fríjol mientras jugaba en su casa. Los hechos se presentaron en el barrio San Andrés el pasado sábado 11 de octubre, cuando la menor sufrió el incidente y fue posteriormente llevada, de manera accidentada, hacia un centro asistencial, en donde fue declarada como fallecida tras reiterados esfuerzos de reanimación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El padre de la menor, en diálogo con el noticiero Citytv, dio a conocer que la pequeña se encontraba saltando en su cama cuando, tras caerse, al parecer se atragantó accidentalmente con un frijol que tenía en su boca; desde entonces, inició toda una carrera de su propio padre . El progenitor entrevistado sostiene que inmediatamente salió con la menor en busca de ayuda, pues la infante ya no podía respirar y se encontraba convulsionando.

La niña, alzada por su padre, fue llevada a una droguería antes de su trasladado hacia el centro médico, pues el familiar de la infante sostiene al noticiero bogotano que si bien un ciudadano intentó llevarlos hacia un centro médico en carro, las graves condiciones de movilidad impidieron que el sujeto lograra llegar rápidamente, por lo que se bajó a buscar ayuda en otros puntos.



En el registro de las cámaras del sector se ve cómo Urzola buscó ayuda desesperadamente para llevar a su hija a un centro médico; sin embargo, el trancón del sector impidió el paso. El padre de la menor salió de un primer automóvil con su hija inconsciente en medio del caos vial al ver la imposibilidad de paso.

Publicidad

En medio del desespero, el consultado por el medio citado dijo que encontró la ayuda de un motociclista, quien al ver el grave hecho decidió prestarse para transportar al padre y a su hija hacia la clínica del Occidente. Una vez llegaron, el centro médico activó todos los protocolos de reanimación, pero salvar la vida de la pequeña fue tarea imposible. Este incidente, tal como comentaron los habitantes del barrio al mismo medio de comunicación, refleja la dura situación de movilidad que se vive día a día en esta zona de la ciudad.



Los hechos ocurren pocas semanas después de que se registrara otro lamentable incidente que también involucra una menor de edad en Bogotá en Engativá, en el que una niña cayó desde un décimo y perdió la vida a los pocos minutos de haber sido trasladada hacia un centro asistencial. Los reportes preliminares de este caso indicaron que la infante, al parecer, se encontraba sola en su vivienda en el momento de los hechos.



Así fue la muerte de menor que cayó desde décimo piso en conjunto residencial de Bogotá

Las autoridades de Bogotá informaron que el incidente ocurrió en la mañana, poco antes de las 7:00 a. m. Desde el momento en que la ambulancia trasladó a la menor al Hospital de Engativá, su estado de salud era crítico y se encontraba al borde de la muerte. A pesar de los intentos del personal médico por reanimarla y estabilizarla, la niña falleció pocos minutos después de su ingreso al centro asistencial.

"Hacia las 7:00 a.m. traslada en ambulancia del CRUE, ingresó al servicio de urgencias del Hospital de Engativá una paciente menor de edad, en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura. El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable. (...) Al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud. La Subred Norte se solidariza con la familia y está en disposición de entregar la información que requieran las autoridades competentes”, señaló en aquel momento el comunicado emitido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte de Bogotá.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL