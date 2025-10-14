En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS 14 DE OCTUBRE
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / En video | Ladrones robaron camioneta con un niño de 5 años dentro en Bogotá: ¿qué le pasó al menor?

En video | Ladrones robaron camioneta con un niño de 5 años dentro en Bogotá: ¿qué le pasó al menor?

Los ladrones, que se llevaron el vehículo en la localidad de Los Mártires, en el sur de Bogotá, conducieron por más de dos horas con el menor en el interior. Conozca los detalles de su estado.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Robo en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad