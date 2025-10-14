En video | Ladrones robaron camioneta con un niño de 5 años dentro en Bogotá: ¿qué le pasó al menor?

Una familia que regresaba a Bogotá después de pasar la semana de receso del mes de octubre en Villavicencio vivió momentos de angustia la noche de este lunes 13 de octubre, cuando tres hombres armados los abordaron frente a su vivienda en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires. Los delincuentes se llevaron la camioneta en la que viajaban y, sin darse cuenta, también a un niño de cinco años que dormía en la parte trasera del vehículo.

El hecho se registró en la carrera 26 con calle primera, según reportó El Ojo de la Noche de Noticias Caracol. La familia, conforme la denuncia, acababa de llegar de un viaje por carretera y, mientras intentaban guardar el carro en el parqueadero, fueron sorprendidos por varios sujetos. “Llegué de viaje, la estaba metiendo al parqueadero y cuando llegaron tres tipos con revólver, me bajaron del carro y el carro estaba prendido porque yo lo estaba parqueando y arrancaron, y cuando yo percaté se llevaron el niño”, relató el propietario del vehículo, Otoniel Cáseres, en declaraciones a Noticias Caracol.



El video del robo: tres hombres amenazaron al conductor con armas de fuego

Las imágenes de una cámara de seguridad del sector captaron el momento exacto del hurto. En el video se observa la puerta del garaje color blanco abierta, con el vehículo ya parcialmente adentro de la vivienda. Segundos después, tres hombres se acercan al lugar, observan el interior y se dividen: uno se queda frente a la fachada mientras los otros dos se ubican a los costados de la puerta. Uno de ellos apunta con un arma al conductor, lo obliga a descender y toma el control de la camioneta. Acto seguido, los tres huyen a bordo del vehículo.

En el interior del carro permanecía el niño, que dormía tras el largo trayecto desde los Llanos Orientales. “El niño estaba en la parte de atrás dormido. Y vimos que se fue y ya no vimos nada”, relató Cáseres, quien indicó que al percatarse de que el menor iba dentro, la familia salió de inmediato a buscar ayuda.



Los padres acudieron al CAI más cercano para alertar a las autoridades sobre el secuestro del menor. “Fuimos al CAI, dimos el aviso y ellos nos colaboraron. Gracias a Dios, la policía muy formal, nos colaboraron y lo pudimos encontrar”, explicó el propietario en entrevista posterior en Blu Radio. Desde ese momento, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado en el sur y centro de la ciudad, con apoyo de patrullas, cuadrantes y cámaras de vigilancia.

Además de los uniformados, varios vecinos y conductores de aplicaciones de transporte se sumaron a la búsqueda del niño y del vehículo robado. La prioridad de los agentes era hallar al menor con vida. Dos horas después, las autoridades recibieron el reporte de un niño abandonado en el barrio Santa Fe, a varios kilómetros del lugar del robo. El menor fue hallado sano y salvo frente a una vivienda en una zona conocida por su alta presencia de habitantes de calle.



Según los primeros reportes, los delincuentes se habrían dado cuenta de que el niño estaba en el carro y decidieron dejarlo allí antes de continuar la huida. Personal médico revisó al menor y confirmó que no presentaba signos de violencia ni lesiones. “El niño está muy bien, gracias a Dios”, aseguró el propietario tras el reencuentro. Por su parte, la camioneta hurtada, un Jeep gris modelo 2016, aún no ha sido recuperada.

La Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra analizando las grabaciones con el propósito de identificar a los responsables. En los metrajes se observan los rostros y la vestimenta de los hombres durante el momento del asalto y la huida. El video del asalto, entregado por la Policía Nacional, muestra la secuencia completa en la que los ladrones ingresan, amenazan al conductor y se llevan la camioneta. Las imágenes serán clave en la investigación para lograr su captura.

