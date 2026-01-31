El Palacio del Colesterol cierra sus puertas por construcción del nuevo estadio El Campín

Desde este 31 de enero cierra sus puertas el emblemático Palacio del Colesterol, ubicado en inmediaciones de El Campín de Bogotá. ¿La razón? El espacio se necesita para la construcción del nuevo estadio en el que juegan los equipos de Santa Fe y Millonarios y que también ha sido usado para conciertos y otro tipo de eventos.

No es la primera vez que cierra sus puertas. En época de pandemia y por un proyecto de renovación urbana también dejó de prestar servicio temporalmente.

No obstante, aún es incierto si hay un nuevo futuro para este lugar, fundado en 1962 y en el que los comensales, hinchas, jugadores y hasta comentaristas deportivos, degustaban de platos como cuchuco, sopa, morcilla, longaniza, rellena y lo mejor de la fritanga.



¿Cómo serán las obras en El Campín?

Sencia es el actual operador del estadio e invertirá más de 2,4 billones de pesos para el proyecto de 167.000 metros cuadrados del nuevo complejo deportivo, que tendrá capacidad para 50.000 personas y estará listo en aproximadamente poco más de 3 años.



Contará con zonas de experiencia VIP, restaurantes, palcos y espacios para personas con movilidad reducida.



Don Carlos, que se convirtió en uno de los referentes del Palacio del Colesterol, le contó a Jorge Albarracín, hincha de Santa Fe, que aunque han tenido “varias mesas de concertación, es un hecho que nos tenemos que ir el 2 de febrero porque ellos ya le van a entregar al contratista que va a hacer el estadio acá”.

“Nos han puesto un sitio, que es en segundo anillo a la entrada del estadio”; sin embargo, para trabajar ahí “los requisitos son demasiado altos” y “nos toca tener de nuestro bolsillo para adecuar lo que ellos nos dan”, y para eso requiere, por comerciante, unos 15 millones de pesos, contó.

Si cumplen con lo exigido, dijo, “vamos a regresar en unos tres meses o después del Mundial”.

Por ahora, es una incógnita si el Palacio del Colesterol regresará, aunque en diciembre de 2025, la Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo de Bogotá aprobó un proyecto en el que le daba un reconocimiento simbólico, recalcando que es un emblemático punto gastronómico de la ciudad.



Anécdotas del Palacio del Colesterol

Don Carlos, también hincha santafereño, le contó a este tiktoker que atesoraba haber estado ahí para ver cómo, “en el año 66, vi a Santa Fe por primera vez campeón”.

También recordó que al Palacio del Colesterol “llegaban mucho los comentaristas deportivos, venían los jugadores desde ese entonces, tomaban y era una diversión única”.

Es por eso que comenta que “me da guayabo, me da tristeza después de tantos años” dejar un lugar con el que “saqué a mis hijos y mis hijas adelante y ya hice más o menos para poder vivir los últimos años bien”.

Y aunque es hincha de Santa Fe, reconoce que “los de Millonarios han sido unas personas muy agradables, buenos clientes y me ufano y me siento muy grande porque en los clásicos soy el representante de la institución albirroja aquí en el Palacio del Colesterol”.

