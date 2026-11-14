En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CAPTURA 'PRIMO GAY'
VUELOS EE. UU.
FONDO MILAGRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Afectaciones en calle 80 de Bogotá por evento este 14 de noviembre: TransMilenio habilita retornos

Afectaciones en calle 80 de Bogotá por evento este 14 de noviembre: TransMilenio habilita retornos

Los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad hacen presencia en la avenida para gestionar el tráfico. Las unidades están, sobre todo, en las carreras 114, 119 y 120.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Trancón calle 80
Trancón en la calle 80
Redes sociales

La tarde y noche de este sábado 14 de noviembre ha estado marcada por afectaciones en la movilidad para los ciudadanos que circulan por la calle 80. La afluencia de vehículos ha causado problemas en el tráfico vehicular en este importante corredor de la ciudad. TransMilenio ha reportado problemas en el funcionamiento de sus rutas y ha tenido que habilitar retornos y adaptar la operación de sus servicios.

El alto flujo vehicular se atribuye a la asistencia que hay para un evento que fue programado en el coliseo MedPlus, ubicado en la vía hacia Cota, en el primer kilómetro. La congestión se concentra en sentido oriente-occidente. Para la velada de este sábado fue programado el evento Stream Fighters 5, un espectáculo de combates y entretenimiento en vivo que reúne a personalidades reconocidas de las redes sociales, como influencers y creadores de contenido.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad hacen presencia en la avenida para gestionar el tráfico. Las unidades están, sobre todo, en las carreras 114, 119 y 120.

Publicidad

Últimas Noticias

Autoridades hallaron 45 computadores robados en un taxi en Bogotá: así intentaban transportarlos
BOGOTÁ

Los audios de presuntas amenazas contra taxistas en el sur de Bogotá: “No deje víctimas inocentes”

Mayra Alejandra Melo Gómez
BOGOTÁ

Buscan a mujer de 37 años con autismo tras desaparecer en Bogotá: vista por última vez en Popayán

Publicidad

Los problemas en el sistema TransMilenio empezaron a ser reportados desde las 5:42 p. m. en sus canales oficiales. La empresa informó a sus usuarios que tuvieron que ampliar los intervalos para las rutas alimentadoras del Portal 80 debido al alto flujo vehicular. Desde esa hora, el sistema ha sufrido afectaciones en su servicio que repercuten en los usuarios del transporte público que llegan al portal. El servicio D81 está realizando retornos en el punto.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La empresa advirtió que la movilidad en el corredor podría seguir presentando demoras por más tiempo. TransMilenio pidió a sus usuarios planear sus viajes con anticipación. “Agradecemos la paciencia durante sus desplazamientos en el Sistema que pueda presentar demoras”.
María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia o una denuncia que contar?
Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co

Relacionados

Bogotá

Movilidad Bogotá

Transmilenio

Publicidad

Publicidad

Publicidad