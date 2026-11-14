Afectaciones en calle 80 de Bogotá por evento este 14 de noviembre: TransMilenio habilita retornos

La tarde y noche de este sábado 14 de noviembre ha estado marcada por afectaciones en la movilidad para los ciudadanos que circulan por la calle 80. La afluencia de vehículos ha causado problemas en el tráfico vehicular en este importante corredor de la ciudad. TransMilenio ha reportado problemas en el funcionamiento de sus rutas y ha tenido que habilitar retornos y adaptar la operación de sus servicios.



El alto flujo vehicular se atribuye a la asistencia que hay para un evento que fue programado en el coliseo MedPlus, ubicado en la vía hacia Cota, en el primer kilómetro. La congestión se concentra en sentido oriente-occidente. Para la velada de este sábado fue programado el evento Stream Fighters 5, un espectáculo de combates y entretenimiento en vivo que reúne a personalidades reconocidas de las redes sociales, como influencers y creadores de contenido.

Los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad hacen presencia en la avenida para gestionar el tráfico. Las unidades están, sobre todo, en las carreras 114, 119 y 120.

Publicidad

🚦Reporte de Movilidad | Calle 80



✅ A la hora, nuestros agentes de tránsito gestionan el tráfico en la calle 80.



⚠️ La congestión que se presenta es por un evento que se está realizando en el coliseo MedPlus



🚥 Recomendamos atender las indicaciones del personal en vía. pic.twitter.com/PMMRcL8mO9 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 15, 2026

Publicidad

Los problemas en el sistema TransMilenio empezaron a ser reportados desde las 5:42 p. m. en sus canales oficiales. La empresa informó a sus usuarios que tuvieron que ampliar los intervalos para las rutas alimentadoras del Portal 80 debido al alto flujo vehicular. Desde esa hora, el sistema ha sufrido afectaciones en su servicio que repercuten en los usuarios del transporte público que llegan al portal. El servicio D81 está realizando retornos en el punto.

La empresa advirtió que la movilidad en el corredor podría seguir presentando demoras por más tiempo. TransMilenio pidió a sus usuarios planear sus viajes con anticipación. “Agradecemos la paciencia durante sus desplazamientos en el Sistema que pueda presentar demoras”.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co