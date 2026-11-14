Nueva modalidad de hurto de vehículos en Bogotá: delincuentes utilizan falsas grúas

Una nueva modalidad de hurto de vehículos fue identificada en Bogotá: delincuentes estarían utilizando falsas grúas para trasladar automotores robados y así evitar llamar la atención de las autoridades durante sus desplazamientos por la ciudad.



Uno de estos casos se registró en la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando un vehículo fue hurtado bajo la modalidad de halado en el barrio Lourdes, en la localidad de Chapinero.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los presuntos responsables habrían utilizado una grúa para llevarse el automotor y evadir los controles policiales. Esta estrategia les habría permitido movilizar el carro sin levantar sospechas.

La recuperación del vehículo se produjo sobre el mediodía, luego de un trabajo articulado entre uniformados de la Estación de Policía Chapinero, Gestores del Orden y la comunidad.

Así habrían utilizado una falsa grúa para hurtar un vehículo en Bogotá

Tras conocer el hurto, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda y seguimiento del automotor. La denuncia oportuna y la revisión de cámaras de seguridad permitieron establecer su ubicación en el barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos. Una vez localizado, el vehículo fue recuperado y posteriormente devuelto a su propietario.

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El caso pone de nuevo la atención sobre las estrategias utilizadas por los delincuentes para cometer hurtos de vehículos en Bogotá. En esta oportunidad, el traslado mediante una aparente grúa habría sido el mecanismo empleado para facilitar el robo y evitar ser detectados.



Recomendaciones de las autoridades para evitar el hurto de vehículos

Ante este caso, la Policía Nacional hizo un llamado a los ciudadanos para que adopten medidas de prevención y eviten dejar sus automotores abandonados en vía pública.

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades están:



Estacionar los vehículos, en lo posible, dentro de las viviendas.

Utilizar parqueaderos cercanos y autorizados.

Evitar dejar los automotores durante periodos prolongados en espacios públicos.

Reportar oportunamente cualquier situación sospechosa o hurto ante las autoridades.

La Policía aseguró que continuará trabajando de manera articulada con las entidades distritales y la comunidad para fortalecer las acciones de seguridad y convivencia en la capital.

María Paula Rodríguez Rozo

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