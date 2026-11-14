Los taxistas en el sur de Bogotá están exponiendo una serie de presuntas extorsiones de las que estarían siendo víctimas y estarían comprometiendo su trabajo, con el que buscan el sustento día a día. El concejal Jairo Avellaneda hizo pública una grabación en la que un hombre exige dinero a los trabajadores de una empresa de taxis y advierte que atentará contra sus vidas si no llegan a un acuerdo.



El audio que expone las extorsiones contra taxistas de Bogotá

“Señores taxis de Gran Plaza. Les estoy haciendo este comunicado, ya les dejé primero un mensaje, se hicieron los desentendidos”, inicia un hombre e identidad desconocida en el audio que reveló el cabildante. “Les volví a dejar otro mensaje y ese día, bueno, hubo un herido, pero no dejé víctimas inocentes. Tampoco atendieron el llamado”.

El supuesto criminal dice que acaba “de dejar a una víctima inocente (...) porque no están atendiendo el llamado”. El sujeto les da un ultimátum a los conductores, señalando que si no se comunican y solucionan de manera pacífica estará amenazado: “Taxi que yo agarre mañana jueves 12, lo voy a matar si no buscan la manera de reunirse, buscan a un líder que hable directamente conmigo”.

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Concejal cuestiona la seguridad de los taxistas en Bogotá

Tras divulgar el audio, el concejal Jairo Avellaneda cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por la situación de seguridad que atraviesa la ciudad y manifestó su preocupación por el temor que estarían viviendo los conductores ante estas intimidaciones. “Hoy vemos cómo la ciudadanía está asustada, está atemorizada porque bandas criminales están enviando audios de WhatsApp para extorsionarlos porque si no les pagan la cuota que le tienen que pagar están amenazando con matarlos, los están amenazando con quitarles la vida como ha pasado en municipios cercanos”, afirmó Avellaneda.

El cabildante también pidió explicaciones sobre las medidas que están tomando las autoridades para enfrentar las extorsiones y proteger a los trabajadores del transporte público individual.

La denuncia se conoce luego de que el propio Galán reconociera dificultades relacionadas con el reporte de los casos de extorsión en Bogotá. La necesidad ahora recae en dejar e ocultar esta problemática para poder dimensionar el daño que le genera a la ciudadanía.

María Paula Rodríguez Rozo

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