Snow, el el bulldog francés que fue robado y devuelto a su familia mediante una aplicación de envíos

Snow es un perro bicolor que recientemente se convirtió en protagonista de una angustiosa historia en el norte de Bogotá. Para la familia Lima Pino, Snow y Shelby no son solo dos bulldog francés, pues son parte esencial del hogar. Por eso, cuando uno de ellos fue robado en plena vía pública, el hecho desató una ola de preocupación que rápidamente se viralizó en redes sociales.



La denuncia fue hecha por Wendy Lima, quien compartió un video en Tik Tok, en el que relató cómo un vehículo gris se llevó a su mascota mientras era paseada. El caso generó indignación y solidaridad en cuestión de horas.

Todo ocurrió en la mañana del martes, cuando una aparente rutina se convirtió en pesadilla. Don Alberto Lima salió, como de costumbre, a pasear a sus dos perros. “Yo usualmente salgo con mis dos mascotas”, relató. Una cámara de seguridad registró el momento exacto, a las 6:48 de la mañana se observa al hombre caminando por la acera junto a Snow y Shelby, mientras un carro gris transitaba por la vía.

De repente, el vehículo frena a mitad de cuadra, retrocede y un sujeto desciende rápidamente. En cuestión de segundos, le arrebata a Snow, un bulldog francés de nueve años. “Me agarró un perro y venía por los dos, entonces el otro como es un poquito más esquivo”, explicó el dueño, indicando que por eso el delincuente no logró llevarse al segundo canino. Luego, según relató, gritó y se escuchó un disparo, tras lo cual el sujeto huyó con Snow.



La angustia fue inmediata, la familia alertó a las autoridades y difundió el caso en redes sociales para ubicar a su mascota y a los responsables. Gracias a las placas del vehículo, lograron contactar al propietario del automóvil. “El señor dice que el carro no lo llevaba él… que era un tercero”, explicó Wendy, quien encabezó la denuncia pública.



Juan Andrés Beltrán, periodista de Noticias Caracol, acompañó a la familia durante la búsqueda. Justo cuando realizaban un recorrido por el lugar del rapto, recibieron una llamada clave, sabían dónde estaba Snow.



¿Cómo regresó Snow a su hogar?

Así se produjo el inesperado desenlace. “Nos llamaron y nos dijeron que iban a encontrar al perro en un envío, básicamente nos lo enviaron por una aplicación. La verdad yo no podía creer que lo pudiéramos recuperar en un día porque eso no pasa acá en Colombia”, expresó Wendy entre lágrimas tras reencontrarse con su mascota.

Para la familia, el regreso de Snow fue un alivio inmenso. Jimena Lima, compañera de vida del canino, lo describió como un perro amoroso que ha estado con ellos durante años y que ocupa un lugar fundamental en su hogar. El bulldog volvió a reunirse con Shelby y con una familia que ahora lo cuida con aún más amor.

Aunque Snow ya está a salvo, el proceso judicial continúa. Las autoridades investigan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El abogado penalista Ricardo Burgos explicó que este tipo de hurto puede acarrear penas de uno a tres años de prisión, además de multas, e incluso agravantes si se configuran delitos adicionales como el porte ilegal de armas.

La historia de Snow, que comenzó con miedo y desesperación, terminó en un emotivo reencuentro que hoy conmueve a quienes siguieron el caso y recuerda la importancia de proteger a los animales de compañía, considerados por muchas familias, verdaderos miembros del hogar.

