"Es algo indignante": madre de Laura Valentina Lozano tras liberación de presunto feminicida

Laura Valentina Lozano Torres, una estudiante de Ciencia Política de la Unicervantes, fue víctima de feminicidio en días pasados en Bogotá. La joven de 21 años fue hallada muerta en una vivienda en el sector de Cedritos, en el norte de la ciudad. Su expareja es el principal sospechoso del crimen y un juez lo dejó en libertad.

José David López Celis, expareja de Laura Valentina Lozano, fue detenido y presentado en una audiencia ante el juez 58 de garantías que decidió dejarlo en libertad bajo el argumento de que no es un peligro para la sociedad. El crimen, según lo que se sabe hasta ahora, ocurrió cuando la joven de 21 años llegó al apartamento de López Celis ubicado en la localidad Usaquén para recoger sus pertenencias y a su mascota en la noche del 20 de febrero.



El conductor que la transportaba la esperó en la entrada del mismo lugar mientras ella subía por sus cosas. La mujer bajó en un primer momento para dejar a su mascota y algunos artículos personales dentro del vehículo, pero olvidó su celular. En ese momento, Laura Valentina Lozano le dijo al conductor que la esperara algunos minutos más mientras subía por su teléfono. "El individuo con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y posteriormente, pues incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar esta persona", dijo en una primeras declaraciones el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Guiovanni Cristancho.



¿Qué dijo la mamá de Laura Valentina Lozano, víctima de feminicidio?

Nancy Torres, la madre de Laura Valentina Lozano, habló en Noticias Caracol En Vivo y expresó su sentir al enterarse de la noticia de que el presunto feminicida de su hija fue dejado en libertad por decisión del juez 58 de garantías. "Es algo indignante. También es algo que me parece vergonzoso de parte del justicia colombiana, porque él decía ahí que este caballero o este señor no representa un peligro para la sociedad. Si no representara un peligro para la sociedad sencillamente no habría asesinado a mi hija, pero él la asesinó", aseguró la mujer.



Torres indicó que la Fiscalía recolectó pruebas y dijo que temía que otra mujer fuera víctima del mismo hombre. "¿Mañana él no puede repetir lo mismo? Y si no se hace justicia hoy él mañana viene y hace lo mismo que hizo con mi hija. Enamora a otra persona y si esa otra mujer no entra a hacer lo que él quiere, pues él sencillamente acaba con la vida de otra mujer", dijo. La madre de Laura Valentina Lozano también dijo que sentía "mucha rabia" tras la decisión de dejar en libertad a la expareja de su hija. "No cabe en la cabeza. Yo digo este juez no tiene mamá, no tiene hijas. No cabe en la cabeza de él que una persona así no representa, qué más necesita que pase para que él entienda que es una persona que sí representa un peligro para la sociedad . ¿Qué mas tiene que pasar? ¿Cuántas mujeres más tiene que matar? Es la pregunta que yo le hago a él ", enfatizó.

La mujer dijo que conoció que durante la relación, su hija sufrió maltrato psicológico por parte de López Celis. "Después de que salen estas cosas me he venido enterando de muchas cosas y a mi hija siempre se lo advertí: ten cuidado con esta persona. Ten cuidado que a mí ese hombre no me gusta. No me inspira confianza", dijo la madre que hoy busca justicia por su hija. Torres dijo que el juez que concedió la libertad del presunto feminicida estaba efectuando un mal proceder. "Él tomó una decisión muy equivocada, supremamente equivocada. Espero poder confiar en la justicia de mi país (...) Que actúe y que este tipo que mató a mi hija no vaya a quedar en libertad... Que apliquen toda la justicia y que él pague y responda por los actos que cometió. El acto que cometió él fue un asesinato. Justicia para mi hija, justicia para las mujeres, ni una más", concluyó la mujer.



Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440