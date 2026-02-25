Movilidad en Bogotá EN VIVO 25 de febrero: manifestaciones en la calle 72 afecta rutas de SITP

La movilidad en el norte de Bogotá presenta afectaciones en la tarde de este miércoles 25 de febrero debido a una manifestación ubicada en la calle 72 con carrera 11. La situación obligó a autoridades a realizar desvíos en múltiples rutas del componente zonal y dual del sistema TransMilenio, generando retrasos y un incremento constante en el número de usuarios impactados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con reportes entregados durante la jornada por la Secretaría de Movilidad y el sistema de transporte, los cambios operativos comenzaron antes del mediodía y se han mantenido durante toda la tarde. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar los canales oficiales antes de iniciar sus desplazamientos y prever tiempos adicionales en sus trayectos. También se sugiere considerar rutas alternas mientras se restablece la movilidad en el sector.



Movilidad en Bogotá hoy 25 de febrero: manifestaciones en la calle 72

4:03 p. m.

Se mantiene la manifestación en la calle 72 con carrera 11, y persisten los desvíos para los servicios duales y zonales. Los usuarios afectados acumulados siguen siendo 73.039. Las autoridades no han informado aún sobre el levantamiento de la concentración ni sobre el restablecimiento total de los recorridos habituales.

Estas son las rutas afectadas: HA642, 91, GA538, 367, 56A, 192, B906, LA814, BA915, T06, AA002, BL919, 593, FA410, 166, KB309, 466, 359, 12, E25, P5, 193B, CA117, E61, CA134, CA151, KA319, KA306, CA124, KA332, KA334, KB303, C123.



Además, TransMilenio informó sobre un siniestro vial con afectación directa a la operación troncal en la calle 13 con carrera 43, sentido oriente-occidente. Debido al incidente:



No hay paso en el carril exclusivo.

Se implementa contraflujo para la flota troncal entre la carrera 39 y la carrera 43 sobre la calle 13, en sentido oriente-occidente.

Deja de operar la estación Cra 43 – Comapan.

La medida busca mantener el servicio mientras se atiende la emergencia y se restablecen las condiciones de seguridad en la vía. No se ha informado el tiempo estimado de normalización.



3:38 p. m.

Continúan los desvíos para los servicios duales y zonales en la zona de la calle 72 con carrera 11. Autoridades reportan 73.039 usuarios afectados. Estas son las rutas duales y zonales afectadas, según indicó TransMilenio: HA642, 91, GA538, 367, 56A, 192, B906, LA814, BA915, T06, AA002, BL919, 593, FA410, 166, KB309, 466, 359, 12, E25, P5, 193B, CA117, E61, CA134, CA151, KA319, KA306, CA124, KA332, KA334, KB303, C123.



3:13 p. m.

Las autoridades reiteran que la concentración se mantiene en la calle 72 con carrera 11, por lo que los desvíos siguen activos. Usuarios afectados: 66.365.



2:08 p. m.

La manifestación en la calle 72 con carrera 11 continúa. El sistema informa que los servicios duales y zonales siguen con recorridos modificados. Según indicó TransMilenio, los usuarios afectados en este punto son 53.456.



1:04 p. m.

Continúan los desvíos en la calle 72 con carrera 11. Las rutas mencionadas mantienen cambios en su recorrido habitual. En paralelo, Bogotá Tránsito reporta presencia de manifestantes en la calle 74 con carrera Séptima, sentido sur. Allí los servicios zonales y duales también operan con ajustes temporales.



11:48 a. m.

Se reporta manifestación en la calle 72 con carrera 11. Por tratarse de un evento ajeno a la operación del sistema, los servicios duales y zonales inician desvíos preventivos en la zona. Estas fueron las rutas afectadas: HA642, 91, GA538, 367, 56A, 192, B906, LA814, BA915, T06, AA002, BL919, 593, FA410, 166, KB309, 466, 359, 12, E25, P5, 193B, CA117, E61, CA134, CA151, KA319, KA306, CA124, KA332, KA334, KB303 y C123.



La Secretaría de Movilidad continúa haciendo seguimiento en el punto y coordinando con gestores en vía para mitigar el impacto en el tránsito. Se espera un nuevo reporte en caso de cambios en la situación.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co