Anuncian paro definido en la Universidad Nacional, tras asamblea triestamentaria

La asamblea multiestamentaria de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Bogotá, se declaró en paro hasta el día 20 de marzo en rechazo a la designación de José Ismael Peña como rector.

La decisión se tomó después de una sesión que se extendió por seis horas el pasado 24 de febrero. La reunión tuvo lugar menos de una semana después de que el Consejo Superior Universitario nombrara a José Ismael Peña como rector de la institución en cumplimiento de un fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La corporación emitió un comunicado en el que se divulgan varias determinaciones, entre ellas, el rechazo de la llegada de Peña al puesto como cabeza de la universidad. A su vez, desconoce la autoridad del profesor en el cargo.

NOTICIA EN DESARROLLO