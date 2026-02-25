En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Anuncian paro definido en la Universidad Nacional, tras asamblea triestamentaria

Anuncian paro definido en la Universidad Nacional, tras asamblea triestamentaria

Las facultades de la institución estarán acordando en futuras reuniones si se adherirán a la anormalidad académica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2026
Universidad Nacional.jpg
Universidad Nacional de Colombia. -
Foto: página web oficial y archivo Caracol

La asamblea multiestamentaria de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Bogotá, se declaró en paro hasta el día 20 de marzo en rechazo a la designación de José Ismael Peña como rector.
La decisión se tomó después de una sesión que se extendió por seis horas el pasado 24 de febrero. La reunión tuvo lugar menos de una semana después de que el Consejo Superior Universitario nombrara a José Ismael Peña como rector de la institución en cumplimiento de un fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá.

La corporación emitió un comunicado en el que se divulgan varias determinaciones, entre ellas, el rechazo de la llegada de Peña al puesto como cabeza de la universidad. A su vez, desconoce la autoridad del profesor en el cargo.

NOTICIA EN DESARROLLO

