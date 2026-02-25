"Estructura criminal": abogado de Diana Ospina da detalles en investigación tras su robo en taxi

Casi 48 horas han transcurrido desde que, afortunadamente, la ciudadana Diana Ospina fue hallada con vida luego de haber desaparecido al tomar un taxi frente a un conocido bar de Bogotá. Aunque aparentemente llegó bien, las autoridades y allegados de la víctima han expuesto que esta fue sometida a un paseo millonario y posterior secuestro acompañado de intimidaciones verbales, amenazas y otras acciones violentas que le provocaron un grave impacto.

Una vez rescatada, la mujer y su abogado defensor procedieron a aportar datos en todos los procedimientos y trámites investigativos que están llevando a cabo las autoridades para dar con el paradero de sus victimarios, quienes la retuvieron en el taxi que la transportó hacia su casa en la madrugada del domingo y posteriormente la forzaron a hacer retiros de dinero en diferentes cajeros del sur de la capital.

Aunque, por el momento, los detalles sobre la investigación y los testimonios de Ospina no han sido revelados para garantizar la confidencialidad del proceso investigativo, su abogado defensor, Andrés Felipe Peláez, habló con Noticias Caracol y contó algunas novedades sobre este caso que reavivó el debate en torno a la inseguridad en Bogotá y a los esfuerzos que se llevan a cabo para prevenir más situaciones como esta.



"Esta investigación inicia hasta el momento. Por supuesto que los hechos hasta ahora están muy recientes. Creo que hasta ahora se han hecho públicos pues, la situación en donde Diana está en una discoteca en Chapinero, aborda un taxi cuyas placas ya son conocidas; es llevada hasta su lugar de residencia y hasta ahí, en apariencia, todo es normal. Pero luego es abordada por otras dos personas que se trasladaban en otro taxi que aparentamente venía siguiendo el vehículo en el que se movilizaba y luego, a partir de allí, es donde empieza todo este suplicio del que Diana ha sido víctima", dijo el defensor a Noticias Caracol.



¿Cuál es el estado de Diana Ospina tras secuestro y paseo millonario en taxi de Bogotá?

Pese a la gravedad de lo ocurrido, Peláez es enfático al decir que lo que ha primado en este caso es que la mujer fue rescatada con vida y en buenas condiciones de salud. "En estas circunstancias mal haríamos en decir que no está bien. El hecho de que esté con vida ya nos permite contar una buena historia", dijo.



Por el impacto emocional, Ospina se encuentra recuperándose anímicamente; no obstante, pasadas pocas horas desde su regreso a casa, la mujer ha mantenido total disposición para colaborar con los actos urgentes de la Fiscalía. "Diana estaba atendiendo sus diligencias judiciales desde ayer. Ha sido valorada por las autoridades correspondientes; luego nosotros, incorporándonos a esta investigación, ya tendremos algo de oportunidad de saber qué es lo que cada una de las personas que se han presentado han dicho porque, sin duda, son parte crucial del rompecabezas que la Fiscalía empieza a armar hasta el momento", manifestó el defensor.



¿Qué se sabe de los responsables?

En cuanto al trabajo para identificar a los responables, Peláez dice que los autores del hecho harían parte de una estructura criminal en la que ya tienen experiencia. Aclaró también que será la Fiscalía la encargada de determinar si los antecedentes por parte del conductor del taxi que se presentó ante el ente acusatorio tendrían relación con el hecho o si, por el contrario, no son dicientes sobre su relación con este hecho.

"No somos quienes para establecer si hay algún tipo de responsabilidad o no. (...) Estamos convencidos de que esta es una estructura criminal. En apariencia no era la primera vez que lo hacían, y este tema de los antecedentes resulta por confirmarse por parte de la Fiscalía. (...) Hay un patrón de conducta. La Fiscalía está indagando si, efectivamente, ya habían participado en otros escenarios anteriores porque lamentablemente esta es una triste práctica que se está haciendo recurrente en nuestra capital", dijo el defensor, quien además explicó que este critero debería ser tenido en cuenta por parte del juez de garantías.



¿Qué hay de los vehículos?

El abogado también se refirió a que, presuntamente, los dos carros implicados tendrían conexión. No obstante, Peláez prefirió abstenerse de comentar al respecto y reiteró que "el tema de los vehículos debemos abordar inmediata y directamente con la Fiscalía". Se habla, por ahora y en palabras del mismo defensor, de un presunto "subarriendo" del taxi.

