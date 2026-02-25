Video: reportan incendio en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá

En la tarde de este miércoles 25 de febrero varios ciudadanos y usuarios de redes sociales reportaron una amplia cantidad de humo en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. El hecho fue alertado a las autoridades, que se dirigió a la zona para evaluar el nivel de la emergencia y actuar respecto a sus lineamientos.

De acuerdo con información compartida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se supo que el humo provenía de un árbol que se estaba incendiando en cercanías de los barrios Santa Bárbara Alta y Santa Ana Oriental. "Bomberos de la estación Chapinero controlan un incendio en un árbol, en la Calle 112 con Carrera 6 B. No se reportan personas lesionadas, se asegura el área", aseguraron en un primer reporte.



Noticia en desarrollo...



Siga la señal de Noticias Caracol 👉 https://t.co/Wlf1oCr66k pic.twitter.com/lpto1uxmku — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 25, 2026

