Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video: reportan incendio en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá

Video: reportan incendio en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá

En la tarde de este miércoles 25 de febrero varias personas reportaron un incendio en la localidad de Usaquén, en cercanías con la carrera séptima. Conozca los detalles de la emergencia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 25 de feb, 2026
Video: reportan incendio en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá
El incendio fue atendido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
En la tarde de este miércoles 25 de febrero varios ciudadanos y usuarios de redes sociales reportaron una amplia cantidad de humo en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. El hecho fue alertado a las autoridades, que se dirigió a la zona para evaluar el nivel de la emergencia y actuar respecto a sus lineamientos.

De acuerdo con información compartida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se supo que el humo provenía de un árbol que se estaba incendiando en cercanías de los barrios Santa Bárbara Alta y Santa Ana Oriental. "Bomberos de la estación Chapinero controlan un incendio en un árbol, en la Calle 112 con Carrera 6 B. No se reportan personas lesionadas, se asegura el área", aseguraron en un primer reporte.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

