Llegó primer tren del Metro de Bogotá a la capital: las imágenes de los seis vagones

El alcalde de Bogotá dio el anuncio sobre la 1 de la mañana. Los seis vagones llegaron en caravana al suroccidente de la capital para ubicarse en el Patio Taller de la primera Línea.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 11, 2025 06:10 a. m.
Metro de Bogotá
Metro de Bogotá
ALCALDÍA DE BOGOTÁ

