Cierres y desvíos en Transmilenio hoy, 7 de octubre, por marchas propalestinas en Bogotá EN VIVO

Las protestas y manifestaciones propalestinas presentadas desde la tarde de este martes 7 de octubre han provocado alteraciones en la movilidad de Bogotá. Miles de trabajadores, de regreso a sus hogares, han tenido que caminar largos tramos por los cierres de algunas estaciones de Transmilenio y otros desvíos que han activado autobuses del servicio zonal. Recientemente, la empresa de transporte público ha dado a conocer las principales afectaciones en materia de movilidad, entre las que se incluyen las siguientes reportadas.



6:00 p. m. | Estaciones de Transmilenio afectadas por manifestaciones

Con corte a las 6:00 p. m. de este martes 7 de octubre, las autoridades han dado a conocer que continúan los desvíos para las rutas zonales y los respectivos retornos en Centro Memoria y Quinta Paredes para los servicios troncales. Las zonas más afectadas son las colindantes con la avenida calle 26, pues a través de este corredor vial se desarrollan las protestas.

Las estaciones con cierre y sin operación actualmente son las siguientes:



Centro Memoria

Concejo de Bogotá

Ciudad Universitaria

Corferias

Quinta Paredes

Noticia en desarrollo...