EN VIVO Movilidad en Bogotá | Protesta bloquea av. El Dorado: cierran 9 estaciones de TransMilenio

Durante la tarde de este lunes 24 de noviembre varias manifestaciones han sido reportadas en diferentes partes de Bogotá. El primer informe del sistema de transporte registró afectaciones en el sur de la ciudad, específicamente en la Universidad Distrital, sede Tecnológica, ubicada en la Avenida Villavicencio con Avenida Gaitán Cortés. A las 12:40 p. m., TransMilenio indicó que, “debido a manifestaciones ajenas a la operación que se presentan en la sede universitaria, se activan desvíos preventivos para las rutas de TransMiZonal y los servicios alimentadores que transitan por el sector”. Estas restricciones alteraron los recorridos habituales y obligaron a redirigir parte de la operación zonal para evitar la zona donde avanzaba la protesta.

Hacia el occidente de la ciudad, la situación también generó consecuencias en la Calle 26, uno de los corredores más usados para el acceso al aeropuerto. El primer reporte en esta zona fue emitido a las 2:29 p. m., señalando desvíos para los servicios de TransMiZonal. Autoridades detallan que la afectación en la avenida El Dorado se mantiene a la hora debido a una manifestación reportada en inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia.

5:48 p. m. | Cierran nueve estaciones de TransMilenio por manifestación

A las 5:48 p. m., el sistema informó que “la flota troncal retorna en el interconector de la Calle 26”, lo que mantiene suspendido el paso hacia los puntos más afectados.



En este momento, TransMilenio confirmó el cierre de nueve estaciones de la troncal: Centro Memoria, Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, CAN - British Council, Salitre el Greco - Vive Claro y El Tiempo - CCB.



*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

