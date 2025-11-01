Encontraron petardos de bajo alcance en tres tiendas de Falabella, en centros comerciales de Bogotá

Falabella indicó en u comunicado que, entre la noche del 31 de octubre y la mañana de este sábado 1 de noviembre se encontraron tres petardos de bajo alcance en las tiendas de los centros comerciales de Multiplaza, Titán y Centro Mayor, en Bogotá. Las autoridades se encuentran haciendo las evaluaciones pertinentes.

"Tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones. (...) En consecuencia, pensando en la seguridad de nuestros clientes, de la mano de nuestros equipos expertos y en coordinación con las autoridades se activaron todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores", aseguró la empresa.

En el comunicado señaló que por el momento todas sus operaciones se desarrollan con normalidad. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios se han preguntado en las últimas horas qué sucede en algunas de las tiendas: "¿Por qué está cerrado Falabella de Centro Mayor? ¿Y está la Policía?", dijo una persona, a lo que Falabella, sobre las 4 p. m, respondió: "En este momento la tienda no está operando debido a una revisión preventiva de seguridad. Estamos coordinando con la administración del centro comercial para reabrir cuanto antes. Recuerda que puedes escribirnos al interno si tienes alguna solicitud".



"Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboraremos plenamente. Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad", concluyó el comunicado.



Falabella tiene 26 tiendas en 11 ciudades de Colombia, de las cuales 11 quedan en Bogotá. En 2006 se inauguró la primera tienda en el país, ubicada en el Centro Comercial Santafé de la capital. Su origen se remonta a 1889, cuando Salvatore Falabella abrió la primera gran sastrería en Chile.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL