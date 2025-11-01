En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MISIÓN DE VERIFICACIÓN
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Encontraron petardos de bajo alcance en tres tiendas de Falabella, en centros comerciales de Bogotá

Encontraron petardos de bajo alcance en tres tiendas de Falabella, en centros comerciales de Bogotá

La empresa dijo que, tan pronto como conoció la situación, se informó a las autoridades y se adelantan las investigaciones pertinentes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Tiendas Falabella en Bogotá.
Tiendas Falabella en Bogotá.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad