Envían a prisión a motociclista que atropelló y causó la muerte de adulto mayor en Bogotá

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el motociclista señalado de atropellar y causar la muerte de un adulto mayor de 90 años en un barrio de Engativá. La decisión fue adoptada tras una audiencia judicial en la que se determinó que el hombre representa un peligro para la sociedad mientras avanzan las investigaciones del caso.



Según confirmó la periodista Tatiana Sanabria de Noticias Caracol, el procesado, un hombre de 30 años, fue enviado a prisión preventiva luego de que el juez evaluara los elementos presentados por la Fiscalía y concluyera que debía permanecer privado de la libertad durante el proceso judicial.

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El motociclista es señalado de causar la muerte de Luis Ramírez, un adulto mayor de 90 años que fue atropellado cuando intentaba cruzar una vía en la localidad de Engativá. El impacto le provocó graves heridas que posteriormente le ocasionaron la muerte.

De acuerdo con las autoridades, al conductor le fue imputado el delito de homicidio a título de dolo eventual, cargos que no aceptó durante la audiencia. Debido a esta decisión, el hombre permanecerá en prisión mientras la Fiscalía General de la Nación continúa con la recolección de pruebas y las verificaciones correspondientes.



¿Qué es el homicidio a título de dolo eventual?

De acuerdo con el código penal colombiano, el homicidio con dolo eventual se configura cuando una persona, sin buscar directamente la muerte de otra, realiza una conducta consciente de que existe una alta probabilidad de causar ese resultado y, aun así, decide continuar con la acción asumiendo el riesgo.



En medio de la audiencia, el juez señaló que este hecho pudo haberse evitado si el conductor hubiera actuado con responsabilidad. Según lo expuesto, el motociclista asumió conscientemente el riesgo de consumir bebidas embriagantes aun sabiendo que posteriormente tendría que conducir, conducta que, de acuerdo con la valoración judicial, puso en peligro la vida de otras personas.



Por esta razón se le imputó el delito de homicidio a título de dolo eventual y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, con el fin de evitar que vuelva a poner en riesgo la vida de alguien más por un acto imprudente que hoy enluta a una familia y a toda una comunidad.

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La víctima, Luis Ramírez, era arquitecto de profesión, pero pintor por vocación. Sus familiares y vecinos lo recuerdan como un abuelo querido por sus nietos y un reconocido miembro de su barrio en Bogotá, donde su partida ha generado profundo dolor entre quienes lo conocían.

#ATENCIÓN | Fue enviado a la cárcel el motociclista que atropelló y causó la muerte a un adulto mayor en Engativá. Esto es lo que se sabe.



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De acuerdo con el Código Penal colombiano, específicamente el artículo 104, la pena para este tipo de conductas puede oscilar entre 480 y 600 meses de prisión, dependiendo de la valoración que realice el juez sobre los hechos.

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El caso generó indignación luego de que se conocieran imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento del accidente. En los videos se observa al motociclista desplazándose a alta velocidad antes de embestir violentamente al adulto mayor.

Según la información recopilada por las autoridades, Luis Ramírez se encontraba cruzando la calle cuando ocurrió el hecho. Las imágenes también evidenciarían que el adulto mayor esperó en la cebra para poder atravesar la vía con seguridad.

El hijo de la víctima relató que su padre había dejado pasar varios vehículos antes de intentar cruzar. “Caminó hasta la cebra y esperó pacientemente para poder cruzar con seguridad, dejando pasar tres motos, un bus y dos vehículos antes de sentirse tranquilo para atravesar la vía”, explicó.

Cuando el adulto mayor estaba a punto de llegar al andén, apareció el motociclista que, según relató el familiar, circulaba a una velocidad superior a la permitida para ese sector.

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“Venía a unos 65 kilómetros por hora, una persona alicorada, en un sector de 30 kilómetros y lo embiste como un toro”, aseguró el hijo de la víctima.

Tras el impacto, Luis Ramírez fue trasladado al Hospital de Engativá, donde recibió atención médica inmediata. Sin embargo, la gravedad de las lesiones fue determinante.

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De acuerdo con el relato de su hijo, el personal médico informó que el adulto mayor llegó al centro asistencial con trauma abierto en la pierna izquierda, lesiones en el brazo, múltiples fracturas craneales y faciales, además de derrames internos y dificultades respiratorias, lo que comprometía gravemente su estado de salud.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el adulto mayor falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades también confirmaron que el motociclista conducía bajo los efectos del alcohol. Tras practicarle la prueba de alcoholemia, el resultado fue positivo, lo que respaldó la versión entregada inicialmente por los familiares de la víctima.

Según lo conocido en la investigación, después del accidente el conductor habría intentado huir del lugar, aunque posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades.

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El caso continúa ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que seguirá adelantando las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co