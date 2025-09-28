En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Esta es la nueva estrategia de Epa Colombia: tutela busca libertad "inmediata" y "tumbar sentencia"

Esta es la nueva estrategia de Epa Colombia: tutela busca libertad "inmediata" y "tumbar sentencia"

Noticias Caracol tuvo acceso al documento completo de la nueva tutela radicada por la defensa de la influenciadora. El abogado de creadora habló con este canal y explicó el alcance que se espera con la estrategia: "Apunté a tumbar la sentencia".

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
¿Epa Colombia podrá seguir viendo a su hija con normalidad tras hallazgo de teléfono en su celda?
Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad