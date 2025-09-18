En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Epa Colombia podría regresar a redes sociales? Esto dice su acuerdo con TransMilenio

¿Epa Colombia podría regresar a redes sociales? Esto dice su acuerdo con TransMilenio

Con base en el reciente anuncio de Transmilenio en el que se dio a conocer el nuevo acuerdo entre la mujer y la compañía, muchos han llegado a pensar si la influenciadora podría volver a las redes sociales.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de sept, 2025
Transmilenio anuncia que llegó a un acuerdo con Epa Colombia: ¿cuánto pagará la influencer?

