¿Epa Colombia podría regresar a redes sociales? Esto dice su acuerdo con TransMilenio

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, logró un acuerdo fundamental con TransMilenio luego de los hechos presentados durante el paro nacional de 2019, cuando la mujer se grabó destruyendo vidrios y torniquetes de una estación del sistema de transporte público de Bogotá. Barrera, además, compartió los videos en sus redes sociales, lo que agravó su actuación al ser considerada como una instigación al terrorismo, según lo decidió la justicia colombiana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Actualmente, Epa Colombia cumple una pena de 5 años y 2 meses de prisión, tras ser declarada culpable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte colectivo u oficial y el previamente mencionado. De la misma manera, la influenciadora se vio obligada a pagar una multa equivalente a 493 salarios mínimos legales vigentes y quedó sin autorización para publicar contenido en redes sociales.

Según lo revelado por la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, con este nuevo pacto se busca "la reparación integral de los hechos ocurridos durante el paro nacional en 2019", por los cuales, además, la famosa influenciadora y empresaria se encuentra privada de su libertad. “Llegamos a un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera que busca la reparación integral de los hechos ocurridos durante el paro nacional en 2019. Este acuerdo debemos presentarlo ante los jueces competentes para su consideración”, dio a conocer la funcionaria.



Ortiz dijo que el primer componente para reparar los hechos que cometió Barrera durante 2019 consiste en que la mujer debe cumplir con actividades pedagógicas, que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema.

Publicidad

Por otro lado, el segundo componente de dicha sanción tiene un fondo más económico, pues exige el "pago de 100 millones de pesos en efectivo a TransMilenio S.A.", haciendo énfasis en que este acuerdo debe ser presentado “ante los jueces competentes para su consideración”.

La influenciadora ya había efectuado algunos pagos exigidos por el proceso en su contra. Incluso, en el pasado, la empresa Recaudo Bogotá S.A.S. le exigió a Daneidy Barrera la suma de 7.478.185 pesos por los daños no cubiertos por la póliza de seguros.

Publicidad

"El día 20 de mayo de 2025, Recaudo Bogotá S.A.S. recibió de la Empresa PRODUCTOS EPA, en nombre de la señora Daneidy Barrera Rojas, la suma (...) correspondiente al 100% del valor reclamado por concepto de lucro cesante, así como al pago del deducible asumido por esta compañía, con ocasión de los daños ocasionados por la señora Daneidy Barrera Rojas", dijo Recaudo Bogotá.



El pedido de TransMilenio con el que Epa Colombia podría volver a las redes sociales

La gerente de TransMilenio exigió, además de la parte económica, un acuerdo en el que se trabajara por la "reconciliación social y un incentivo del respeto por el sistema de transporte público". Por esto, Ortiz aseguró que este nuevo acuerdo pretendía desarrollar un mecanismo "que permita la activa participación de mi representada en la solución del conflicto, y generar soluciones alternativas e innovadoras frente a su situación jurídica actual en la que se involucre tanto a la persona condenada, como a la víctima, en este caso, TransMilenio S.A.".

Por esto, además del pago de 100 millones de pesos y la organización de un acto público "convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y TransMilenio a fin de ofrecer excusas públicas a la ciudadanía por los eventos ocurridos en noviembre de 2019", Epa Colombia tendrá que grabar "un total de 50 reels y 20 historias (...) desde las diferentes estaciones de TransMilenio, y la periodicidad será de una o máximo dos a la semana". Este material deberá promover mensajes y contenido "en contra de los colados en el sistema, en favor del cuidado de los articulados y del respeto a la integridad física y moral de los funcionarios de TransMilenio".

Dicha labor, aunque no ha especificado en qué momento debe hacerse, sí marca la posibilidad de que la mujer pueda volver a redes sociales. Y es que, aunque todavía no se ha confirmado la autorización para que Barrera vuelva a las redes sociales, TransMilenio ha dado a conocer que dicho acuerdo fue presentado ante los jueces respectivos para la aprobación del mismo. De estos dependerán las fechas, las condiciones y los detalles sobre un eventual regreso de la hoy privada de su libertad a las redes sociales.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO