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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos policías son asesinados en vía a Girardot durante un retén: ¿qué se sabe del crimen?

Dos policías son asesinados en vía a Girardot durante un retén: ¿qué se sabe del crimen?

Cuatro personas vinculadas con el ataque armado fueron capturadas. Aún buscan a un quinto sospechoso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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En vía a Girardot, asesinan a dos policías durante retén
Captura de pantalla

Un trágico hecho se registró en la vía Girardot-Nariño, en Cundinamarca, sobre la medianoche del lunes 16 de marzo, donde dos policías de tránsito y transporte del departamento perdieron la vida tras ser atacados a tiros.

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Los disparos salieron de un vehículo que transitaba en el sector conocido como la Báscula de San Lorenzo.

Ataque se produjo durante un retén

Los uniformados realizaban un control rutinario en la vía a Girardot cuando fueron sorprendidos por los agresores armados que se movilizaban en el automotor.

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El vehículo utilizado por los delincuentes fue hallado en una vereda cercana al lugar donde fallecieron los uniformados, a quienes identificaron como el patrullero Yeison Daza y la subintendente Diana García. (Lea también: Francotiradores acabaron con la vida de dos policías que estaban en un establecimiento de Caquetá)

Tras el ataque, la Policía desplegó un plan candado que permitió la captura de cuatro personas señaladas del ataque.

Un helicóptero de la Policía realizó un sobrevuelo por la zona durante las horas de la madrugada en busca de un quinto sospechoso.

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