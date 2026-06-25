Estas son las ayudas que se están recolectando en Bogotá para Venezuela tras terremotos

Tras los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles, el Gobierno colombiano activó todas "las capacidades" para apoyar a Venezuela tras los dos potentes movimientos telúricos que hasta el momento dejan 164 muertos y 971 heridos, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Los mecanismos buscan brindar asistencia humanitaria y apoyo operativo al país vecino luego de que dos terremotos - de magnitudes de 7,2 y 7,5, respectivamente - impactaran el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia.

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"Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos", expresó Sánchez en X. El ministro agregó: "Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD. En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente".

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El director de la UNGRD, Javier Pava, indicó que los posibles desplazamientos de personal y ayuda humanitaria hacia territorio venezolano se coordinarán a través de los canales diplomáticos establecidos entre ambos países, incluyendo la Cancillería colombiana y la representación diplomática venezolana. Además, activó "los equipos de búsqueda y rescate del SNGRD (Sistema Nacional del Riesgo de Desastres)". "Los traslados al vecino pais los coordinaremos con la Cancillería y la Embajada de Venezuela", añadió Pava en X.



Y es que ambos eventos conformaron un denominado "doblete sísmico", fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de gran intensidad se registran casi de manera simultánea dentro de una misma zona geográfica. Este tipo de eventos puede incrementar los daños estructurales y dificultar las labores de evaluación y respuesta en las horas posteriores. Las autoridades venezolanas informaron que, además de las víctimas mortales y los heridos, se han registrado al menos 30 réplicas desde que ocurrieron los sismos principales.

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Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, "no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados o que requieran asistencia consular. De igual manera, las verificaciones adelantadas por la red consular no registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano", se lee en un comunicado. "Todo el personal diplomático y administrativo se encuentra a salvo y permanece atento para brindar orientación y asistencia a los connacionales que puedan requerirla", agregó la entidad.



Colombia activa todas "las capacidades" para apoyar a Venezuela

La cercanía geográfica y los vínculos históricos entre ambos países han llevado a que Colombia ofrezca apoyo inmediato frente a la emergencia. Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de más de 2.200 kilómetros, lo que facilita la coordinación de operaciones humanitarias y el traslado de recursos en caso de ser necesario. Mientras avanzan las evaluaciones oficiales, distintas organizaciones sociales y ciudadanas han comenzado campañas de recolección de ayudas para apoyar a las comunidades afectadas.

Una de ellas es Juntos Se Puede, organización con sede en Bogotá que habilitó la recepción de donaciones destinadas a las personas damnificadas por los terremotos. La entidad está recibiendo elementos de primera necesidad, entre ellos:



Agua y alimentos

Agua potable embotellada.

Pastillas potabilizadoras o filtros de agua.

Atún, sardinas y otras conservas.

Frijoles y granos enlatados.

Galletas y barras energéticas.

Leche en polvo o leche UHT.

Fórmula y compotas para bebés.

Alimento para mascotas.

Elementos de higiene

Papel higiénico.

Jabón de manos y corporal.

Cepillos y crema dental.

Toallas sanitarias.

Pañales para bebés y adultos.

Toallas húmedas.

Alcohol y gel antibacterial.

Bolsas de basura resistentes.

Insumos médicos

Botiquines de primeros auxilios.

Gasas, vendas y esparadrapo.

Antisépticos.

Analgésicos y antipiréticos.

Sueros de rehidratación oral.

Guantes desechables.

Medicamentos para enfermedades crónicas.

Abrigo y refugio

Cobijas.

Colchonetas.

Sacos de dormir.

Carpas.

Lonas plásticas.

Cuerdas.

Iluminación y energía

Linternas.

Pilas.

Baterías portátiles o power banks.

Cargadores solares.

Radios de batería o de manivela.

Ropa y calzado

Ropa interior nueva.

Medias nuevas.

Camisetas y pantalones en buen estado.

Zapatos cerrados.

Impermeables.

Artículos de limpieza

Cloro.

Detergente.

Escobas y recogedores.

Baldes.

Guantes de limpieza.

Elementos para niños

Pañales.

Biberones.

Mantas.

Libros y juguetes pequeños.

La organización Juntos Se Puede recibe las donaciones en su sede ubicada en la Calle 104 #54-31, localidad de Suba, en Bogotá. Sus representantes hicieron un llamado a la ciudadanía para canalizar las ayudas de manera organizada, con el fin de garantizar que los insumos lleguen a las zonas que más los necesitan y apoyar las labores de atención a las familias afectadas por esta emergencia.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co