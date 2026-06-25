Este sería el ciudadano británico sospechoso del asesinato de la modelo Natalia Villalba en Bogotá

Las autoridades continúan la investigación por el asesinato de la modelo cucuteña Natalia Villalba, que habría ocurrido en un apartamento en el norte de Bogotá. Se conocen más pruebas y detalles de esta investigación. El abogado de la familia de la víctima solicitó a Interpol Colombia que se emita una circular roja para un ciudadano de origen británico que, al parecer, ya fue identificado como persona sospechosa y la que estuvo con la mujer en las últimas horas antes de ser asesinada.



Se trata al parecer de Matt Foster o Matthew Foster, un ciudadano británico de cerca de 42 años que habría salido por la frontera ecuatoriana y ya las autoridades están en su búsqueda para poder dar con su paradero. Claudia Villalba, la madre de Natalia Villalba, habló para Noticias Caracol y ha pedido que se haga justicia. La modelo de 36 años fue asesinada en el interior de un apartamento en el sector de Chapinero, específicamente en el sector de Chicó. La madre de la víctima llegó al complejo judicial de Paloquemao a pedir respuestas y acción de la justicia.



El testimonio de la madre de Claudia Villalba

La última comunicación que la mujer tuvo con su hija fue el pasado miércoles 17 de junio. "Ya el jueves en la tarde le escribí y ya no le llegaron los mensajes. Fue como a las 5:30, ya no le llegaron los mensajes. Al otro día le dije a mi hijo y empezamos a escribirle a escribirle y mi hijo pues por varias redes y nada. Mi hijo ya no se preocupó y dijo 'Mami esto está raro. Sería que le robaron el teléfono'", contó Claudia Villalba.



El pasado domingo 21 de junio, Claudia Villalba y su familia recibieron la noticia de que la modelo había sido asesinada. Según la investigación, la víctima había rentado ese apartamento temporalmente. Las pruebas que recopilaron los peritos indicarían que Natalia Villalba recibió la visita de por lo menos 15 personas en cerca de dos semanas. El último en ingresar a su apartamento habría sido un ciudadano de origen británico , de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre solo permaneció tres horas con ella.

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"Creo que se tienen sospechas del último que entró, el británico, eso es lo que se tiene ya tienen en cámaras. Creo que ya el abogado va a hacer todo lo posible para ponerle al Interpol", agregó la madre de Natalia. Los investigadores del CTI de la Fiscalía analizan un video en el que, al parecer, se observa este ciudadano extranjero con varias bolsas en la mano en uno de los pasillos del edificio residencial el 17 de junio, día en el que habría sido asesinada la mujer.

Los investigadores establecieron que el cuerpo de la mujer llevaba dentro de la maleta por lo menos cuatro días. El celular de Natalia Villalba no fue encontrado. La madre de la víctima aseguró que no tenía conocimiento de que su hija estuviera en riesgo. "Ella nunca me dijo nada o que estuviera normal. Era todo normal. Nunca me dijo que estaba en peligro. Nunca me dijo nada de eso", aseguró la mujer. Natalia Villalba Angarita era diseñadora gráfica y modelo. Estaba radicada en Bogotá.



La familia de la mujer asesinada pide justicia. "Yo le pido a la autoridad que por favor me ayuden a esclarecer esto. Que no se quede impune que la verdad Natalia no se merecía esto. De verdad era mi hija mayor y era muy muy pero demasiado buena conmigo. Nos amábamos demasiado. Ella era pendiente de mis hijos, de mí", concluyó Claudia Villalba.



En las próximas horas Medicina Legal entregará el cuerpo de la modelo a sus familiares para que lo trasladen a la ciudad de Cúcutá. Otro detalle que tienen los investigadores y que hace parte de la investigación es el análisis que están haciendo sobre varios documentos que se encontraron en el interior del apartamento de esta mujer, entre estos varios pasaportes.

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