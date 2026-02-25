En vivo
BOGOTÁ / Impactante accidente: choque entre dos buses deja 30 personas heridas cerca de Bogotá

Impactante accidente: choque entre dos buses deja 30 personas heridas cerca de Bogotá

Las personas afectadas tras el incidente fueron trasladadas de urgencia hasta un centro asistencial del departamento.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de feb, 2026
Accidente de buses a las afueras de Bogotá
Las autoridades acudieron de urgencia al punto. -
Foto: Bomberos de Cundinamarca

Un grave acidente se presentó durante la noche del pasado martes 24 de febrero cerca de Bogotá. En las vías de Cundinamarca, más específicamente la que conecta a la capital del país con el municipio de La Vega, dos buses se chocaron violentamente y dejaron, como saldo total, una cifra de 30 personas heridas. Los vehículos implicados corresponden a las empresas Cootransrosal y Flota Santa Fe.

El incidente aconteció, aproximadamente, a las 6:31 de la tarde. El hecho se reportó exactamente en la autopista Medellín a la altura del kilómetro 7 por su costado norte. Las personas heridas recibieron la respectiva atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas hacia un centro asitencial en diferentes ambulancias. Dos personas quedaron atrapadas entre las latas de ambos vehículos y se requirió de herramienta hidráulica para el correspondiente rescate. Posteriormente, estos rescatados fueron inmovilizados y trasladaron a centros asistenciales.

"Se recibe llamado de la comunidad informando accidente de tránsito en la Autopista Medellin, Km 7+050, costado norte, via Bogotá-La Vega. Al llegar al lugar se evidencia colision entre dos vehículos de trasporte público con dos (2) personas con atrapamiento vehicular, se procede a realizar labores de rescate vehicular con herramienta hidráulica, una vez realizado el Rescate de los pacientes, son inmovilizados y entregados a ambulancias de la concesión Sabana y ambulancias 911, posteriormente se realiza el traslado de 30 pacientes al centro asistencial más cercano", informó Bomberos de Cundinamarca.

Al punto acudieron, adicionalmente, trabajadores y trabajadoras de la Defensa Civil de Tenjo, Concesión Sabana de Occidente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cota. Del total de personas heridas, la gran mayoría fueron trasladadas a los hospitales de Engativá y Facatativá.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

