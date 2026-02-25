Impactante accidente: choque entre dos buses deja 30 personas heridas cerca de Bogotá

Un grave acidente se presentó durante la noche del pasado martes 24 de febrero cerca de Bogotá. En las vías de Cundinamarca, más específicamente la que conecta a la capital del país con el municipio de La Vega, dos buses se chocaron violentamente y dejaron, como saldo total, una cifra de 30 personas heridas. Los vehículos implicados corresponden a las empresas Cootransrosal y Flota Santa Fe.

El incidente aconteció, aproximadamente, a las 6:31 de la tarde. El hecho se reportó exactamente en la autopista Medellín a la altura del kilómetro 7 por su costado norte. Las personas heridas recibieron la respectiva atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas hacia un centro asitencial en diferentes ambulancias. Dos personas quedaron atrapadas entre las latas de ambos vehículos y se requirió de herramienta hidráulica para el correspondiente rescate. Posteriormente, estos rescatados fueron inmovilizados y trasladaron a centros asistenciales.

"Se recibe llamado de la comunidad informando accidente de tránsito en la Autopista Medellin, Km 7+050, costado norte, via Bogotá-La Vega. Al llegar al lugar se evidencia colision entre dos vehículos de trasporte público con dos (2) personas con atrapamiento vehicular, se procede a realizar labores de rescate vehicular con herramienta hidráulica, una vez realizado el Rescate de los pacientes, son inmovilizados y entregados a ambulancias de la concesión Sabana y ambulancias 911, posteriormente se realiza el traslado de 30 pacientes al centro asistencial más cercano", informó Bomberos de Cundinamarca.



Al punto acudieron, adicionalmente, trabajadores y trabajadoras de la Defensa Civil de Tenjo, Concesión Sabana de Occidente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cota. Del total de personas heridas, la gran mayoría fueron trasladadas a los hospitales de Engativá y Facatativá.



