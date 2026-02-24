Grave accidente en autopista Norte con calle 187, en Bogotá: choque múltiple entre bus y vehículos

Las autoridades de movilidad de Bogotá registraron un grave accidente este martes en la autopista Norte con calle 187, norte de la ciudad, que involucra dos vehículos particulares y un bus de servicio intermunicipal. Uno de los afectados fue rescatado por el cuerpo de Bomberos y la zona fue acordonada mientras se despeja la vía y se investigan las causas del choque.

"Siniestro múltiple en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con Calle 187, sentido Norte - Sur. Ambulancia en el punto. Unidad de Tránsito asignada", aseguró Bogotá Tránsito en sus redes sociales, sobre la 1:15 p. m. "Realizamos el rescate de una persona que resultó atrapada en un vehículo, luego de presentarse una colisión entre un bus y 2 automóviles particulares. (...) Se activa apoyo de Secretaría de Salud. El paso vehicular se encuentra restringido", añadió el cuerpo de Bomberos de Bogotá.

En redes sociales se han difundido imágenes en os que se ve que los vehículos involucrados -un automotor, una camioneta negra de alta gama y un bus, resultaron afectados, sobre todo un carro rojo que quedó en medio del choque.



Noticia en desarrollo...