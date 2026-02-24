Taxista que llevó a Diana Ospina dijo no saber sobre el robo, pero tiene antecedentes por ese delito

Los dos taxis que aparecen en los videos de cámara de seguridad durante el secuestro y robo a Diana Ospina en Bogotá están en el foco de la investigación. Ambos pertenecen a la misma persona y el que ella abordó en la madrugada del 22 de febrero fue clave para destrabar varios interrogantes de los investigadores.

El taxista que lo conducía ya se presentó ante las autoridades, quienes, de acuerdo con el material probatorio recaudado, decidirán qué medidas tomar contra este hombre y el del otro vehículo en el que se transportaban los delincuentes, y que ya habría sido identificado, pues el propietario de los automotores entregó los datos de los conductores que contrató para los servicios diurno y nocturno.



Irregularidades en el taxi que llevó a Diana Ospina

El vehículo de placas ESN170 está adscrito a la empresa Transportes@Linea S.A.S. Una vez difundida la imagen de los videos de cámaras de seguridad, la compañía contactó a su dueño.

El representante legal, Diego Parra, dijo a Noticias Caracol que “el propietario nos informa de que ya se presentó en la Fiscalía, el vehículo se encuentra en poder del propietario. La Fiscalía requirió ya al conductor nocturno que tenía el vehículo. Tengo entendido, según información del propietario, que lo visitó la Fiscalía en su domicilio”.



Este taxi fue vendido varias veces y ofertado en páginas de automotores. Además, se le impusieron cinco infracciones entre 2024 y 2025 a nombre de tres conductores diferentes. La más reciente fue en junio.



Según la empresa a la que está vinculado, el propietario del vehículo no cumplió con la renovación de la tarjeta de operación en el mes de enero. “La tarjeta de control no estaba activa para este mes. Sí tenía conductores designados y autorizados por el propietario, pero desde el mes de diciembre no han hecho refrendación de la tarjeta de control”, detalló Parra.

Agregó que “la responsabilidad de refrendación de la tarjeta de control es del propietario y del conductor. El propietario es el que autoriza y designa al conductor de su vehículo”.

Un fiscal del Gaula analiza los datos suministrados por el propietario de los dos taxis, entre ellos, si los conductores que los manejaban en la noche del sábado son los mismos que el dueño asegura haber contratado.



Los antecedentes del taxista que llevó a Diana Ospina

En el Gaula fue entrevistado el conductor que llevó a Diana Ospina, asegurando que no tiene que ver con el paseo millonario.

Sin embargo, Noticias Caracol pudo establecer que el taxista tiene antecedentes por hurto calificado y agravado con lesiones personales. Además, conoció sobre la audiencia de judicialización del año 2024, donde llama la atención cómo se produjo el robo.

Un ciudadano tomó un servicio de aplicación de transporte y cuando estaba llegando al punto destino, en la carrera novena con calle 30 sur, es abordado por tres sujetos quienes con armas blancas lo intimidan y le roban sus pertenencias.

En esa oportunidad el hombre, que solo tiene 21 años, fue capturado y judicializado en la estación de Policía Antonio Nariño.



Lo que ha dicho Diana Ospina sobre su secuestro y robo

Después de 40 horas, la mujer llegó hasta un CAI en Choachí. Según relató, fue secuestrada, al parecer, por dos grupos delincuenciales que se la rotaron y la mantuvieron en una casa. (Lea también: Diana Ospina revela nuevos detalles tras su aparición en vía a Choachí: "Lo que corrí")

Dijo que entrada de la noche del lunes, la llevaron hacia los cerros y allí la abandonaron en la vía.

