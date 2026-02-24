Imágenes del choque múltiple en la autopista Norte de Bogotá: tres personas resultaron heridas

Las impactantes imágenes del choque múltiple registrado este martes 24 de febrero en la autopista Norte con calle 187, en el norte de Bogotá, evidencian la magnitud del siniestro que involucró a un bus intermunicipal y dos vehículos particulares, dejando una escena de tensión y atención de emergencia en pleno corredor vial de la localidad de Suba.



En los registros difundidos en redes sociales se observa con claridad el fuerte impacto entre los automotores. El más afectado es un carro rojo que quedó atrapado entre un bus y una camioneta negra de alta gama, una posición que deja ver la violencia de la colisión y la forma en que la carrocería terminó comprimida por ambos lados. A su alrededor, la vía aparece parcialmente bloqueada mientras equipos de socorro desarrollan las labores de atención, en medio de la mirada de ciudadanos que se detienen a observar el operativo.

El siniestro se presentó en sentido norte-sur y obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia. De acuerdo con los reportes oficiales, en el punto hicieron presencia ambulancias, unidades de tránsito y el Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes adelantaron maniobras de rescate en uno de los vehículos tras el reporte de una persona atrapada.



Imágenes del fuerte choque

Choque múltiple en autopista Norte Redes Sociales

Se presentó un grave accidente en la Autopista Norte con Calle 187. pic.twitter.com/xus7p7BIdl — Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 24, 2026

#Atención A esta hora se registra un grave accidente múltiple en la autopista Norte con Calle 187, sentido Norte - Sur, norte de Bogotá. En el hecho hay involucrados un bus de servicio intermunicipal, un vehículo particular rojo y una camioneta de alta gama. Ya hay una ambulancia… pic.twitter.com/GN45TqpMI5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 24, 2026

¿Qué se sabe de las personas heridas?

Sobre lo ocurrido, desde las autoridades de movilidad se informó oportunamente en redes sociales: “Siniestro múltiple en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con Calle 187, sentido Norte - Sur. Ambulancia en el punto. Unidad de Tránsito asignada”.

En paralelo, el Cuerpo de Bomberos detalló el operativo desplegado para atender la emergencia: “Realizamos el rescate de una persona que resultó atrapada en un vehículo, luego de presentarse una colisión entre un bus y 2 automóviles particulares. (...) Se activa apoyo de Secretaría de Salud. El paso vehicular se encuentra restringido”.

Las autoridades informaron que tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, entre ellas el conductor del carro rojo, quien quedó atrapado dentro del vehículo. El hombre fue rescatado por los organismos de emergencia y, debido a que se encontraba inconsciente, fue remitido en ambulancia para recibir atención médica especializada.

Mientras se desarrollaban estas acciones, el área permaneció acordonada para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el corredor. En los videos también se aprecia cómo curiosos observan la escena a cierta distancia, en contraste con la actividad coordinada de los socorristas que intentan restablecer la normalidad en la vía.

Posteriormente, Tránsito de Bogotá confirmó que ya hacía presencia una grúa para retirar los vehículos implicados y despejar el carril afectado, paso clave para recuperar la movilidad en uno de los ejes viales más transitados del norte de la capital. Las labores se concentran en remover especialmente el automóvil rojo, que por su posición en medio del bus y la camioneta de alta gama representaba el principal obstáculo para la circulación.

[02:55 p.m.] #GestiónDelTráfico | Unidad de grúa hace presencia en el lugar y retira de la vía los vehículos involucrados en el siniestro. https://t.co/Mw3Q0YClhA pic.twitter.com/3aY0TXBUDs — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 24, 2026

Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer la secuencia exacta de los hechos que derivaron en la colisión múltiple. Entretanto, las imágenes continúan circulando como testimonio visual del impacto del accidente.

