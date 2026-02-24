En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hirieron con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, cerca a Corferias, en Bogotá: esto se sabe

Hirieron con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, cerca a Corferias, en Bogotá: esto se sabe

Nixon López Villareal, alcalde de Ospina, fue atacado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Se dirigía a una reunión en Corferias.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de feb, 2026
Hirieron con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, cerca a Corferias, en Bogotá. Imagen de referencia.
Hirieron con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, cerca a Corferias, en Bogotá. Imagen de referencia.
Colprensa / Redes sociales

La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a Noticias Caracol que Nixon López Villareal, alcalde del municipio de Ospina, en el departamento de Nariño, resultó herido este martes con un arma de fuego en inmediaciones de Corferias, donde tenía una reunión. La información preliminar indica que dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon y luego se dieron a la huida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades investigan si el alcalde López Villareal fue víctima de un atraco o de un atentado, mientras el funcionario es llevado a un centro asistencial cercano. Los hombres involucrados transitaban en una motocicleta de cilindraje 200.

Noticia en desarrolllo

