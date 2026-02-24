Hirieron con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, cerca a Corferias, en Bogotá: esto se sabe

La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a Noticias Caracol que Nixon López Villareal, alcalde del municipio de Ospina, en el departamento de Nariño, resultó herido este martes con un arma de fuego en inmediaciones de Corferias, donde tenía una reunión. La información preliminar indica que dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon y luego se dieron a la huida.

Las autoridades investigan si el alcalde López Villareal fue víctima de un atraco o de un atentado, mientras el funcionario es llevado a un centro asistencial cercano. Los hombres involucrados transitaban en una motocicleta de cilindraje 200.

Noticia en desarrolllo