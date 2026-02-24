Feminicidio en Bogotá: joven de 22 años habría sido asesinada por expareja en Usaquén; ¿qué se sabe?

Un reciente caso de feminicidio volvió a enlutar a la capital de Colombia. En la madrugada del pasado 21 de febrero, la vida de Laura Valentina Lozano fue apagada por, presuntamente, su expareja sentimental. El hecho ocurrió en una vivienda de la localidad de Usaquén a la que, posteriormente, acudieron las autoridades. Un conductor que iba a transportar a la víctima habría sido clave para esclarecer lo ocurrido.

Todo inició cuando, al parecer, la joven asesinada, quien era estudiante de Ciencia Política de la Unicervantes, llegó a un apartamento ubicado en Usaquén para recoger sus pertenencias y a su mascota. El conductor que la transportaba la esperó en la entrada del mismo lugar mientras ella subía por sus cosas. Lozano bajó en un primer momento para dejar a su mascota y artículos personales dentro del auto que la esperaba, pero olvidó su celular.

En ese momento, la joven le dijo al conductor que la esperara algunos minutos más mientras subía por su teléfono, pero su regreso jamás ocurrió. Pasaron los minutos y por una de las ventanas de la vivienda se asomó un hombre, quien manifestaba intenciones de acabar con su vida tras afirmar haber asesinado a la universitaria. Inmediatamente se hizo un llamado a las autoridades.



Cuando llegó la Policía, los uniformados evidenciaron el lugar de los hechos y procedieron a capturar al principal sospechoso en el caso, dejándolo a disposición de las autoridades competentes. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Guiovanni Cristancho, se pronunció tras lo ocurrido y dio detalles sobre los hechos.



Según Cristancho, las hipótesis preliminares apuntan a que la joven Lozano habría muerto por una asfixia mecánica provocada por el hombre actualmente procesado. Este último, confirma la autoridad, intentó quitarse la vida minutos antes de la llegada de la Policía.

"Lamentablemente, una expareja genera el feminicidio en la localidad de Usaquén. Justo ella (la víctima) había llegado, había subido al apartamento porque iba a recoger sus maletas, ya pues esa relación había culminado. Lamentablemente, el individuo, con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y Posteriormente, pues incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar esta persona.



¿A dónde acudir ante la violencia de género?

El primer paso para romper el ciclo de la violencia es saber que no se está sola y que existen mecanismos institucionales diseñados para intervenir. En Colombia, la arquitectura de apoyo se divide entre la orientación inmediata y el proceso legal formal. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación de riesgo, la Línea 155 funciona a nivel nacional como un faro de orientación disponible las 24 horas, mientras que el número de emergencias 123 sigue siendo el canal principal para reportar peligros inminentes que requieran presencia policial.



Canales exclusivos para Bogotá

En la capital, la Secretaría de la Mujer ha fortalecido la Línea Púrpura (01 8000 112 137), un canal atendido por profesionales que ofrecen escucha y asesoría jurídica o psicosocial. Para quienes prefieren la comunicación escrita o no pueden hablar en voz alta por seguridad, se ha habilitado el WhatsApp Púrpura (300 755 1846). Además, las Casas de Igualdad de Oportunidades se distribuyen por las localidades para brindar atención presencial y territorializada a las ciudadanas.

Ahora bien, cuando el objetivo es iniciar un proceso legal o solicitar protección, en Colombia se cuenta con tres frentes:



Fiscalía General de la Nación: para denunciar delitos específicos como violencia física, sexual o económica.

para denunciar delitos específicos como violencia física, sexual o económica. Comisarías de Familia: son las entidades clave cuando la agresión ocurre dentro del entorno familiar; allí se pueden tramitar medidas de protección urgentes para alejar al agresor.

son las entidades clave cuando la agresión ocurre dentro del entorno familiar; allí se pueden tramitar medidas de protección urgentes para alejar al agresor. Defensoría del Pueblo: a través de la App Contigo, las víctimas pueden reportar incidentes en tiempo real y conectar con duplas de género para recibir acompañamiento.

