En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
ENCUESTA INVAMER
YULIXA TOLOZA
LUIS ALFONSO
CLUB EL NOGAL
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Denuncian desaparición de docente Kevin Santiago Ángel en la localidad de Kennedy: detalles del caso

Denuncian desaparición de docente Kevin Santiago Ángel en la localidad de Kennedy: detalles del caso

El docente Kevin Santiago Ángel desapareció el pasado miércoles de 20 de mayo. Fui visto por última vez en el barrio Gran Colombiano en la localidad de Kennedy.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 25 de may, 2026
Comparta en:
Denuncian desaparición de docente Kevin Santiago Ángel en la localidad de Kennedy: detalles del caso

La comunidad del colegio Santiago de las Atalayas, amigos y familiares están el intensa búsqueda del docente Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años. El hombre, que también se dedica a trabajar como conductor de plataformas, desapareció el pasado miércoles 20 de mayo.

En la noche del domingo un grupo de personas hizo unas manifestaciones sobre la avenida Guayacanes pidiéndole al Distrito su ayuda para dar con el paradero del docente, quien habría estado en el gimnasio que frecuenta antes de desaparecer.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Hijo, por favor, aquí te espero con los brazos abiertos. Por favor, si alguien sabe de él. Ayúdenlo, protéganlo, no tengo palabras para expresarles lo que estoy sintiendo. Pero yo sé y decreto que mi hijo está vivo y va a regresar. Él tiene muchas personas que lo quieren, muchas personas que lo esperan. Por favor, vuelve a mí, vuelve a nosotros", dice la madre de Ángel Garzón en un video compartido en redes sociales.

Últimas Noticias

Bus que chocó en Soacha.
BOGOTÁ

VIDEO | Bus chocó contra una vivienda en Soacha y hay trancón en la autopista Sur

Corte de agua en Bogotá hoy: barrios que se quedarán sin el servicio por 34 horas
BOGOTÁ

¡Pilas! Habrá cortes de agua de hasta 24 horas en Bogotá, Soacha y Gachancipá del 25 al 28 de mayo

De acuerdo con las fichas de búsqueda del docente del colegio, entre los datos clave de su búsqueda se encuentra la siguiente información:

  • Vehículo: motocicleta de color azul y negra, identificada con las placas XHH74G.
  • Prendas: el día de la desaparición usaba camiseta negra, pantalón gris, zapatos negros y chaqueta azul reflectora.
  • Características físicas: mide 1,62 m, en el brazo izquierdo tiene un tatuaje de un ojo con un reloj y en el pie derecho tiene el diseño de un balón de fútbol con un guante.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Personas desaparecidas

Localidad Kennedy

Fiscalía General de la Nación

Policía Metropolitana de Bogotá

Alcaldía de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad