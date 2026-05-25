Denuncian desaparición de docente Kevin Santiago Ángel en la localidad de Kennedy: detalles del caso

La comunidad del colegio Santiago de las Atalayas, amigos y familiares están el intensa búsqueda del docente Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años. El hombre, que también se dedica a trabajar como conductor de plataformas, desapareció el pasado miércoles 20 de mayo.



En la noche del domingo un grupo de personas hizo unas manifestaciones sobre la avenida Guayacanes pidiéndole al Distrito su ayuda para dar con el paradero del docente, quien habría estado en el gimnasio que frecuenta antes de desaparecer.

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"Hijo, por favor, aquí te espero con los brazos abiertos. Por favor, si alguien sabe de él. Ayúdenlo, protéganlo, no tengo palabras para expresarles lo que estoy sintiendo. Pero yo sé y decreto que mi hijo está vivo y va a regresar. Él tiene muchas personas que lo quieren, muchas personas que lo esperan. Por favor, vuelve a mí, vuelve a nosotros", dice la madre de Ángel Garzón en un video compartido en redes sociales.

De acuerdo con las fichas de búsqueda del docente del colegio, entre los datos clave de su búsqueda se encuentra la siguiente información:



Vehículo: motocicleta de color azul y negra, identificada con las placas XHH74G.

Prendas: el día de la desaparición usaba camiseta negra, pantalón gris, zapatos negros y chaqueta azul reflectora.

Características físicas: mide 1,62 m, en el brazo izquierdo tiene un tatuaje de un ojo con un reloj y en el pie derecho tiene el diseño de un balón de fútbol con un guante.